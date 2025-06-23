بحضور مصطفى بكري.. مجمع النيل للإعلام بالشرقية يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

إلتقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب ومقدم برنامج حقائق وأسرار علي قناه صدي البلد بمكتبه بالديوان العام ، في حضور الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات ، والإعلامي دسوقي عبد الله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا.

رحب محافظ الشرقية بزيارة الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري ومشاركته في إحتفالية مجمع النيل للإعلام بالشرقية التابع للهيئة العامة للإستعلامات بذكري ثورة 30 يونيو المجيدة وإلقاء محاضرة حول التحديات الراهنة التي تواجه الأمن القومي المصري في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

أكد محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لتسليط الضوء على القضايا التي تهم المجتمع وتساعد في بنائه وتنميته، لافتا إلى أن الإعلام يمثل أحد أدوات القوة الناعمة المصرية، ويقف حائط صد أمام الشائعات والأخبار المضللة التي تستهدف النيل من أمن وإستقرار البلاد .

ومن جانبه أوضح الكاتب الصحفي مصطفى بكري أن للإعلام دور هام في بناء وتنمية المجتمع ، ومواجهة الشائعات وتزوير الحقائق التي تستهدف مصر وشعبها والتي من الممكن أن تؤثر سلباً على شبابنا، كما يعمل على دعم الهوية الوطنية ونشر قيم التسامح والحفاظ علي هيبة الدولة.

وأكد أن الدولة المصرية بقيادتها الواعية استطاعت ان تعبر بالشعب لبر الأمان وتحقيق طموحاته وتطوير المناطق العشوائية وتحويلها إلى بيئة صالحة للسكن ومواصلة إجراءات الإصلاح الإقتصادي لتحسين جودة الحياه المقدمة للمواطنين داعياً أبناء الشعب المصري للإلتفاف حول القيادة السياسية للتغلب على الصعاب والمشاركة في بناء الوطن.

وفي نهاية اللقاء أهدي محافظ الشرقية شعار المحافظة وميدالية تذكارية للكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري وكذلك للدكتور أحمد يحيي تقديراً لدورهما البارز في نقل الحقيقة والإهتمام بقضايا الوطن.