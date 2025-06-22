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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة للناجحين في الشهادة الإعدادية لهذا العام 2026- 2025.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (220) درجة والثانوي العام خدمات (205) درجة والثانوي الخاص (190) درجة متمنيا لجميع أبنائه الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2025 /2026 م وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة .

من جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 – 2025 بلغ (147789) طالب وطالبة نجح منهم (119854) طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 81.19% كما بلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للمرحلة الأولي (68680) طالب وطالبة.

الشرقية محافظ الشرقية الشهادة الإعدادية بالثانوي العام

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