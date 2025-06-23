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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكريم وكيل صحة الشرقية لحصد المحافظة المركز الأول بمبادرة "من بدري أمان"

وزير الصحة
وزير الصحة
محمد الطحاوي

كرم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لحصول محافظة الشرقية على المركز الأول في مبادرة «من بدري أمان».

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال بهذه المبادرة، التي عقدت بالقاهرة، بمناسبة مرور عامين على إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

وحضر الاحتفالية الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وعدد من وكلاء الوزارة بالمحافظات المشاركة، والقيادات الصحية وممثلي الهيئات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، ومن الشرقية حضرت الدكتورة مريم محمود مديرة إدارة المبادرات، والدكتورة فيرينا فرانسوا مشرفة المبادرة بالمديرية.

جاء التكريم تقديراً لجهود مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وما حققته من نتائج متميزة في تنفيذ مبادرة «من بدري أمان» لتتصدر محافظات الجمهورية المشاركة، من حيث عدد المستفيدين ونقاط الخدمة وجودة الأداء، في إنجاز يعكس التزام الفرق الطبية والإدارية، وجهودهم الكبيرة في الوصول بالخدمة إلى المواطنين المستهدفين.

وأعرب الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن فخره بهذا التكريم، الذي يعد تتويجاً لجهود مكثفة استمرت على مدار أيام تنفيذ الحملة، مؤكداً أن المبادرة نفذت بمتابعة دقيقة من قيادات المديرية، وتنسيق كامل بين إدارة المبادرات ومختلف الإدارات الفنية والإدارات الصحية والمستشفيات المشاركة، وبدعم من فرق المبادرات والقوافل الطبية، وبتعاون وثيق مع المجتمع المدني.

وأشار الدكتور هاني جميعه إلى أن مبادرة «من بدري أمان» شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، لما تقدمه من خدمات طبية مجانية عالية الجودة في مجالات الكشف المبكر عن الأورام، والتوعية الصحية، والفحوصات المتقدمة، مؤكداً حرص مديرية الشئون الصحية بالشرقية على استمرار نشر الوعي المجتمعي، والتوسع في تطبيق برامج الوقاية والكشف المبكر، دعماً لصحة المواطن وتحسين مؤشرات الشفاء.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لمديرة المبادرات الرئاسية بالمديرية ولجميع مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات والفرق الطبية المشاركة في هذا الإنجاز والمجهود الرائع والمميز للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

مجلس الوزراء ووزير الصحة وزارة الصحة من بدري أمان وعلاج الأورام السرطانية

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