تنشيط السياحة بالشرقية تشارك بـ 8 أعمال إنتاجية في معرض الجيزة للحرف اليدوية

شاركت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية بعدد (٨ ) حرف يدوية وتراثية في معرض الجيزة للمنتجات الحرفية والتراثية الذى يقام في الفترة ٢٢ الى ٢٣ يونيو الجاري بأحد الفنادق ومشاركة أكثر من ٦٠ عارضًا من محافظات الجيزة، القاهرة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الوادي الجديد، كفر الشيخ، البحيرة، اسوان، مطروح بالإضافة إلى ممثلين عن سفارات دول المغرب، الهند، بيرو، ورابطة المرأة الفلسطينية.

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على إهتمام الدولة وقيادتها السياسية بدعم وتطوير الصناعات الحرفية وما تساهم به في التمكين الإقتصادى للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية عن طريق تنظيم المعارض بجميع أنحاء الجمهورية وذلك لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية فضلاً عن زيادة الإعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الإستيراد، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

ومن جانبها أشارت الدكتورة رشا حسن مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية إلى مشاركة عدد (٢) عارض من منتجى أيادى مصر بمحافظة الشرقية في معرض الجيزة للحرف اليدوية والتراثية ، قاموا بعرض (٨) منتجات حرفية و يدوية وهى :- ( الكليم -البردى -العرائس الخشبية –الأكسسورات – ملابس ومنتجات بدوية – خرز – منتجات جلدية – مكرميات -الريزن - أباجورات ) بالإضافة لتخصيص قسم بالمعرض للتنشيط والترويج السياحى لأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة وتسويق برنامج رحلات لزيارة (قرية القراموص – نقطة مسار العائلة المقدسة – برك الصيد – المباني ذات الطراز المعمارى الموجودة بالمحافظة ) .

وقدم العارضين من مشروع ايادى مصر والأسر المنتجة الشكر لمحافظ الشرقية لقيام المحافظة بتوفير انتقالات للعارضين مجاناً من أمام ديوان عام المحافظة ، لتيسيراشتراك العارضين بمعرض الجيزة.