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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهزلة وفضيحة كبرى.. أسرة عبد الحليم حافظ تنتقد مهرجان موازين

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
سارة عبد الله

أعربت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، عن استيائها من إدارة مهرجان موازين الدولى، بعد ظهور العندليب بتقنية الهولجرام ضمن الفعاليات.

وكتبت أسرة عبد الحليم عبر الصفحة الرسمية: "مهزلة وفضيحة كبرى فى حفل موازين اليوم، ماكفهمش يطلعوا حليم بشكل كارتوني مضحك لأ و كمان مطلعينه بنص جسم، كل اللي راح الحفل بيقول مهزلة بكل المقاييس، إحنا كأسرة حذرناكم من الحفل وقولنا لكم إن المهرجان تعامل مع شركة إحنا رفضنا نمضي معاها أي عقود بعد الخيبة التقيلة في 2021.. أديهم فضحوا نفسهم وهتبقي سقطة كبيرة في حق المهرجان بعد ما نكسب القضية نشوف بقي رئيس المهرجان هيكمل ولا هيتشال.. ما حدث إساءة لحليم ورموز الفن".

بيان عائلة عبد الحليم حافظ 

وفى بداية شهر يونيو الجاري ، أصدرت عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بيانا تحذيريا لإدارة مهرجان موازين بسبب استخدام اسم او صوت الفنان الراحل في حفل بتقنية الهولوجرام. 

عائلة عبد الحليم حافظ تحذر مهرجان موازين

وجاء البيان كالآتي: "وصل إلى علم عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أن هناك إعلانات متداولة عبر المنصات الرسمية وغير الرسمية لمهرجان "موازين" توحي من خلال صورة ظلية شهيرة وتلميحات غير مباشرة، بإقامة عرض بتقنية "الهولوجرام" يخصّ الفنان عبد الحليم حافظ

وأضاف البيان: "وحرصًا على الشفافية، تؤكد العائلة أنها ليست على علم بأي عرض من هذا النوع، ولم يتم التواصل معها أو توقيع أي اتفاق مع مهرجان “موازين” أو مع أي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل".

وتابع البيان: "كما تؤكد العائلة أن جميع الحقوق المتعلقة باسم وصورة عبد الحليم حافظ محفوظة حصرًا لشركة واحدة تم التعاقد معها رسمياً، وأي استخدام لهذه الحقوق دون الرجوع إليها يُعد خرقًا قانونيًا يُعرّض مرتكبيه للمساءلة".

وأضاف البيان، أن عائلة عبد الحليم حافظ تهيب بجميع الجهات احترام الحقوق القانونية والأدبية المتعلقة بالرموز الفنية العربية، وتحتفظ بكامل حقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لحماية إرث الفنان وحقوق الشركاء الرسميين، نشكر الجمهور الكريم على محبته وحرصه الدائم على احترام إرث عبد الحليم حافظ الفني والإنساني.

عائلة عبد الحليم حافظ عبد الحليم حافظ أسرة عبد الحليم مهرجان موازين

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