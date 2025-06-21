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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد بيان أسرته .. مهرجان موازين يروج لحفل أغاني العندليب عبدالحليم حافظ

بوستر حفل اغاني عبد الحليم حافظ
بوستر حفل اغاني عبد الحليم حافظ
تقى الجيزاوي

روج مهرجان موازين لحفل أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ باستخدام تقنية الهولوغرام، وذلك يوم الاثنين المقبل ٢٣ يونيو .

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان بوستر الحفل ، وجاء بتعليق، “استعدوا لقضاء ليلة تاريخيّة مع اغاني الفنان القدير عبدالحليم حافظ باستخدام تكنولوجيا الهولوغرام .. لتعود بالزمن إلى اجمل ما غنى العندليب عبدالحليم حافظ، ليلة من السحر والخيال باستخدام الهولوغرام”.

بيان عائلة عبد الحليم حافظ 

وفى بداية شهر يونيو الجاري ، أصدرت عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بيانا تحذيريا لإدارة مهرجان موازين بسبب استخدام اسم او صوت الفنان الراحل في حفل بتقنية الهولوجرام

عائلة عبد الحليم حافظ تحذر مهرجان موازين

وجاء البيان كالآتي: "وصل إلى علم عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أن هناك إعلانات متداولة عبر المنصات الرسمية وغير الرسمية لمهرجان "موازين" توحي من خلال صورة ظلية شهيرة وتلميحات غير مباشرة، بإقامة عرض بتقنية "الهولوجرام" يخصّ الفنان عبد الحليم حافظ

وأضاف البيان: "وحرصًا على الشفافية، تؤكد العائلة أنها ليست على علم بأي عرض من هذا النوع، ولم يتم التواصل معها أو توقيع أي اتفاق مع مهرجان “موازين” أو مع أي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل".

وتابع البيان: "كما تؤكد العائلة أن جميع الحقوق المتعلقة باسم وصورة عبد الحليم حافظ محفوظة حصرًا لشركة واحدة تم التعاقد معها رسمياً، وأي استخدام لهذه الحقوق دون الرجوع إليها يُعد خرقًا قانونيًا يُعرّض مرتكبيه للمساءلة".

وأضاف البيان، أن عائلة عبد الحليم حافظ تهيب بجميع الجهات احترام الحقوق القانونية والأدبية المتعلقة بالرموز الفنية العربية، وتحتفظ بكامل حقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لحماية إرث الفنان وحقوق الشركاء الرسميين، نشكر الجمهور الكريم على محبته وحرصه الدائم على احترام إرث عبد الحليم حافظ الفني والإنساني

مهرجان موازين

يقام مهرجان موازين في العديد من المواقع الشهيرة في الرباط، أبرزها:

ساحة أبو رقراق: حيث تُنظم معظم الحفلات الموسيقية المجانية في الهواء الطلق، وتعتبر هذه الساحة قلب المهرجان.
مسرح محمد الخامس: يُحتضن فيه عروض الموسيقى الكلاسيكية، بالإضافة إلى العروض الثقافية والفنية.
مناطق أخرى في الرباط: ستستضيف العديد من الأنشطة الفنية والورش العروض الترفيهية.

إلى جانب العروض الموسيقية، يشهد مهرجان موازين العديد من الأنشطة الثقافية والفنية الأخرى، مثل:

معارض فنية: يشارك فيها فنانون مغاربة ودوليون، تعرض فيها أعمال فنية تمزج بين الحداثة والتقاليد.
ورش عمل موسيقية: يشارك فيها عدد من الموسيقيين المحترفين لتعليم وتبادل المعرفة مع الشباب.
العروض المسرحية والرقص: تقدم فرق مسرحية ورقصات تقليدية ومعاصرة.

اغاني عبد الحليم حافظ مهرجان موازين عبد الحليم حافظ

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