قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت
إسرائيل تعلن اغتيـال قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني
ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة تشيلسي في كأس العالم للأندية.. ماذا حدث؟
لماذا سمي العام الهجري بهذا الاسم؟.. لـ5 أسباب وقصة عجيبة
مقطورة نقل طيّرتني.. أحمد سعد يكشف تفاصيل تعرضه لحادث برفقة أسرته
في ذكرى ميلاد عبد الحليم حافظ.. صور خاصة من داخل منزله بالزمالك
بايرن ميونخ يتأهل لثمن نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على بوكا جونيورز
6 أيام إجازة للموظفين بقرار حكومي.. مفاجأة خلال الأيام المقبلة
سيارة LM الجديدة.. تعمل بمحرك BMW وسعرها نصف مليون دولار
المجموعة الخليجية تدعو مجلس الأمن للتدخل لوقف حرب إسرائيل وإيران
هل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر تقضي الحوائج؟.. فيها 5 عجائب
8 أعراض تدل على أنك مصاب بالعين.. اعرف طرق العلاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى ميلاد عبد الحليم حافظ.. صور خاصة من داخل منزله بالزمالك

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
أوركيد سامي

تحل اليوم السبت الموافق 21 يونيو ذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

رصدت عدسة صدي البلد صور من داخل منزل عبد الحليم حافظ في منطقة الزمالك  حيث ترك بصمه في كل ركن داخله بيته.


عبد الحليم حافظ، صاحب الصوت العذب والاحساس الطاغي الذي يسطير على مستمعيه على مر الأجيال، أصبح أيقونة غنائية وصاحب لقب " العندليب الاسمر"، الذي يصادف اليوم الـ 21 من شهر يونيو ذكرى ميلاده.

وتحدث أحد أقارب الراحل عبدالحليم حافظ في تصريحات لـ صدى البلد عن رحلة عبد الحليم مع مرضه وقال: “ لم يشك يوما من مرضه واى شخص كان يسأله عن صحته كان يقول انه فى أفضل حال ، و كان محبا للحياة”.

وأضاف: "عبد الحليم حافظ سافر لآداء العمرة، وقبل سفره لندن زار الكعبة والحرم وصلى فى الأركان الأربعة، ثم سافر إلى لندن وأجرى عملية حقن دوالى المرئ لكنه بعد العملية نزف وتوفى".

وأشار إلى أن العندليب كان يعلم انه سيتوفى فى عمر صغير، واخر مكالمة كانت للاذاعى وجدى الحكيم وقال له: "سلملى على مصر وعلى تراب مصر".

اخبار الفن نجوم الفن عبد الحليم حافظ صدي البلد الإعلامية أوركيد سامي تصوير الإعلامية أوركيد سامي ميلاد عبد الحليم حافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شجون الهاجري

كوكايين ومؤثرات عقلية .. القبض على فنانة شهيرة بمخدرات

الاهلي

مش هيلعب أمام بورتو | خبر غير سعيد لجماهير الأهلي

مفاعل بوشهر النووي

كارثة تنتظر العالم بسبب مفاعل بوشهر النووي.. الإشعاع يمتد إلى مئات الكيلومترات

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

المعاشات

صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

الإيجار القديم

متى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: النبي أول خلق الله من جهة نوره وروحه وليس جسده

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يكشف عن منهج رباني للتربية والارتقاء بالروح

بالصور

طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت

طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت
طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت
طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت

سيارة LM الجديدة.. تعمل بمحرك BMW وسعرها نصف مليون دولار

سيارة شورلاين
سيارة شورلاين
سيارة شورلاين

مشروب الزنجبيل والنعناع.. سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ

مشروب الزنجبيل والنعناع: سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ
مشروب الزنجبيل والنعناع: سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ
مشروب الزنجبيل والنعناع: سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ

أخبار جنوب سيناء | عودة ظاهرة انحسار مياه البحر.. رفع درجة الاستعداد لاستقبال السياح

انحسار مياه البحر
انحسار مياه البحر
انحسار مياه البحر

فيديو

المصرية ايمان محمد حسن

طفل حل اللغز .. تفاصيل العثور على جثمان المصرية المقيمة في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد