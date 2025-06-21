في ذكرى ميلاد عبد الحليم حافظ.. صور خاصة من داخل منزله بالزمالك

تحل اليوم السبت الموافق 21 يونيو ذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

رصدت عدسة صدي البلد صور من داخل منزل عبد الحليم حافظ في منطقة الزمالك حيث ترك بصمه في كل ركن داخله بيته.



عبد الحليم حافظ، صاحب الصوت العذب والاحساس الطاغي الذي يسطير على مستمعيه على مر الأجيال، أصبح أيقونة غنائية وصاحب لقب " العندليب الاسمر"، الذي يصادف اليوم الـ 21 من شهر يونيو ذكرى ميلاده.

وتحدث أحد أقارب الراحل عبدالحليم حافظ في تصريحات لـ صدى البلد عن رحلة عبد الحليم مع مرضه وقال: “ لم يشك يوما من مرضه واى شخص كان يسأله عن صحته كان يقول انه فى أفضل حال ، و كان محبا للحياة”.

وأضاف: "عبد الحليم حافظ سافر لآداء العمرة، وقبل سفره لندن زار الكعبة والحرم وصلى فى الأركان الأربعة، ثم سافر إلى لندن وأجرى عملية حقن دوالى المرئ لكنه بعد العملية نزف وتوفى".

وأشار إلى أن العندليب كان يعلم انه سيتوفى فى عمر صغير، واخر مكالمة كانت للاذاعى وجدى الحكيم وقال له: "سلملى على مصر وعلى تراب مصر".