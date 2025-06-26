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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استحالة أوافق.. محسن صالح يكشف سراً عن نجم الأهلي

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

كشف محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، سرا عن احد لاعبي فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، خلال فترة تواجد السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق السابق.

وحل صالح ضيفا ببرنامج “اللعيب” المذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر 1”، ووجه الإعلامي مهيب عبدالهادي مقدم البرنامج سؤالا لصالح، حول رأيه في خروج آليو ديانج من النادي الأهلي، قبل عودته من جديد ببداية كأس العالم للأندية.

وقال صالح: “رحيل آليو ديانج وقت كولر؟ أنا كان من المستحيل أوافق على الموضوع ده، مستحيل نهائيا أكون السبب في قرار رحيل ديانج أو إني أوصي برحيله”.

وتابع: “اللجنة كلها كانت رافضة فكرة رحيل المالي ديانج، ولكن كولر كان مصمم على استبعاد اللاعب من المباريات، واللجنة وقتها كانت لا تقدر على فكرة الاعتراض على قرار المدير الفني”.

الأهلي محسن صالح رئيس لجنة التخطيط مارسيل كولر آليو ديانج كأس العالم للأندية

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