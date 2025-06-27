رابطة الأندية: حصلنا على الموافقات اللازمة لانطلاق الدوري.. ولا نية لتأجيله

قال الإعلامي جمال الغندور، إن رابطة الأندية حصلت على موافقة الجهات الأمنية بشأن انطلاق بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد يوم 8 أغسطس المقبل، بعد الاتفاق مع الأندية واتحاد الكرة على هذا الموعد.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "مصدر برابطة الأندية شدد في تصريحات لبرنامج ستاد المحور على أن الدوري سينطلق في موعده يوم 8 أغسطس المقبل ولا نية لتأجيله وكل الترتيبات والموافقات الأمنية حصلنا عليها".

وأكمل: "يشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وسيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري".