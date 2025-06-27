قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكرى ثورة 30 يونيو.. كيف حافظ الأزهر على وحدة المصريين وحارب إرهاب الإخوان؟
صوت النيل.. ذكرى رحيل محرم فؤاد صاحب المسيرة الفنية الكبيرة
بداية نارية .. مصطفى محمد يفتتح الدوري الفرنسي مع نانت ضد حامل اللقب
شئون الحرمين: استبدال كسوة الكعبة في وقت قياسي أقل 4 ساعات عن الأعوام السابقة
كلهم بنات| ننشر أسماء 18 فتاة ضحايا الحادث الإقليمي في المنوفية ..صور
إيران .. تمديد إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي شمالا وغربا وجنوبا
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون المهن الطبية لإضافة خريجي العلوم الصحية
5 سنوات حبس و 100 ألف جنيه غرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين وتسجيل قراءة العداد بالهاتف 2025
الاجتماع الأول لنيافة الأنبا أولوجيوس بمجمع كهنة عين شمس والمطرية
تبديل جثتي سيدتين ..صحة الغربية يحقق مع مسئولين بمستشفى زفتي العام
الطفولة والأمومة يحبط زواج طفلة تبلغ من العمر 14 عاما بمحافظة قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصاب بالإيدز .. الأطباء تكشف عن معجزة لإنقاذ طفل في مستشفى العامرية

عملية إنقاذ الطفل بمستشفى العامرية العام
عملية إنقاذ الطفل بمستشفى العامرية العام
الديب أبوعلي

أعلنت نقابة الأطباء عن تمكن فريق طبي بمستشفى العامرية العام بالإسكندرية من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات يعاني من الفشل الكلوي المزمن وفيروس نقص المناعة (HIV)، بعد نقله من محافظة بني سويف إلى الإسكندرية لمسافة تتجاوز 330 كيلومترًا، بسبب تعذر إجراء جلسات غسيل دموي له لمدة 10 أيام متواصلة نتيجة فقدان كل منافذ الغسيل المعروفة.

وقالت الأطباء، في بيان لها، إن الطفل المصاب كان يعاني من تجلطات مزمنة في أوردة الرقبة وتحت الترقوة والأوردة الفخذية من الجانبين، مما جعل تركيب قسطرة غسيل دموي جديدة أمرًا شبه مستحيل، بعد محاولات فاشلة في عدة مستشفيات وجامعات طبية.

إنقاذ طفل مصاب بالإيدز

وأشارت إلى أنه تم استقبال الحالة الحرجة في قسم الكلى بمستشفى العامرية العام، وقد تولى الدكتور حازم أبو شوشة، أخصائي أمراض الكلى والتدخلات الكلوية، قيادة الفريق الطبي، ونجح في تركيب قسطرة مؤقتة عبر الوريد الحرقفي الخارجي الأيسر (Left External Iliac Vein) باستخدام جهاز الموجات الصوتية، في إجراء نادر ودقيق تم وفقًا لجميع احتياطات مكافحة العدوى نظراً لحالة المريض المناعية.

وبحسب الأطباء، فقد شارك في الإجراء أيضًا:

  • الدكتور أحمد نجيب، أخصائي أمراض الكلى.
  • الدكتور محمد إسماعيل، رئيس قسم التخدير بالمستشفى.

وتابعت الأطباء: كما تم استئناف جلسات الغسيل بنجاح في اليوم التالي مباشرة، بعد أن قامت شركة Amecath المتخصصة في المستلزمات الطبية، بتوفير قسطرة غسيل دموي مناسبة بحجم 8 فرنش وطول 13 سم في وقت قياسي، الأمر الذي ساهم في إنقاذ الحالة.

الجدير بالذكر أن هذا التدخل تم بتنسيق كامل بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في الدكتورة علياء الغمراوي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المستشفيات بقطاع الطب العلاجي، والدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبمتابعة من كل من:

  • الدكتورة هالة يوسف مدير عام الطب العلاجي.
  • الدكتور عمرو سليمان، مدير إدارة المستشفيات.
  • الدكتورة ريم فاروق، مدير إدارة الكلى.
  • الدكتور أحمد شكم،  مدير وحدة الكلى بمستشفى العامرية.

فيما تقدم الأطباء بشكر خاص لفريق التمريض، مؤكدين أنهم شركاء العمل والنجاح، وأحد أعمدة القطاع الصحي في مصر.

وأكدت الأطباء في ختام بيانها، أن هذا النجاح يعد نموذجًا لتكامل الجهود بين الفرق الطبية والإدارية والتنسيق القُطري، وكذلك أهمية التدخلات الدقيقة في مجال الكلى، خاصة في الأطفال ذوي الوصول الوعائي المحدود.

نقابة الأطباء مستشفى العامرية العام الفشل الكلوي المزمن فيروس نقص المناعة HIV محافظة بني سويف جلسات غسيل دموي تجلطات مزمنة في أوردة الرقبة قسطرة غسيل دموي إنقاذ طفل مصاب بالإيدز وفيروس نقص المناعة HIV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

وسام ابو علي

قرار صادم من وسام أبو علي لإدارة الأهلي

سعر الذهب

سعر أغلى جرام ذهب اليوم 27-6-2025

سعر الذهب

سعر أشهر جرام ذهب اليوم 27-6-2025

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

السلع الغذائية

سعر كيلو السكر اليوم.. قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين 2025

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إعلام إسرائيلي عن عدد من الجنود: قادة في الجيش أمروا بإطلاق النار نحو طالبي المساعدات بهدف إبعادهم

الرئيس اللبناني

الرئيس اللبناني: إسرائيل تواصل ضربها عرض الحائط بالقرارات والدعوات الدولية

غزة

مصادر طبية فلسطينية: 8 شهداء بينهم أطفال في قصف للاحتلال بغزة

بالصور

الشرقية تتصدى لمحاولات البناء المخالف وإزالات بالجملة في قرى الزنكلون وبهنباي

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حجز 289 سيارة في ساعة.. شاومي الجديدة تحقق رقما قياسيا

شاومي
شاومي
شاومي

بعد خسائر بالمليارات وتسريح الموظفين.. نيسان على مشارف الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

فيلم "هابي بيرث داي"

حنان مطاوع: مخرجة فيلم هابي بيرث داي أمرت لي بحبوب بلهارسيا

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد