الغمري: جماعة الإخوان أصدرت أوامر مباشرة لعناصرها بالانضمام لداعش

قال الإعلامي حسام الغمري إن الإرهابي الإخواني عمرو الديب عاد إلى مصر خصيصًا لتنفيذ عمليات إرهابية لصالح تنظيم داعش، قبل أن يلقى مصرعه في إحدى المواجهات مع قوات الأمن في سيناء.

وأكد الغمري خلال حلقة خاصة يفضح فيها جرائم الإخوان من الداخل، وذلك مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جماعة الإخوان الإرهابية أصدرت أوامر مباشرة لعناصرها بالانضمام لتنظيم داعش، في إطار تحالف مشبوه بين التنظيمين لضرب استقرار الدولة المصرية.

الإرهابي معتز مطر

وكشف الغمري أن أحد العاملين مع الإرهابي معتز مطر كان متورطًا في عمليات اغتيال داخل مصر قبل هروبه، موضحًا أن المصور الشخصي لمعتز مطر، ويدعى محمد علي، شارك في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت رجال الشرطة والجيش.

وأضاف الغمري أن جماعة الإخوان لم تكن في أي وقت جماعة سياسية، بل مشروع للقتل وتحصيل الأموال، وأن جميع عناصرها في الخارج هدفهم الأول جمع المال تحت غطاء ديني زائف.

وأشار الغمري إلى أنه رفض لقاء الإرهابي الإخواني محمود حسين في منزله بتركيا بعد انكشاف دورهم الحقيقي في خيانة الوطن، مشيرًا إلى أن القيادي الإخواني إبراهيم منير اعترف بشكل صريح أنه سيسلم بيانات التنظيم للمخابرات البريطانية، ما يفضح ارتباط الجماعة العضوي بأجهزة استخبارات معادية.