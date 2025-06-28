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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأولوية للزمالك.. نادر السيد يتحدث عن مستقبل نجله ولقاء حسين لبيب

نادر السيد
نادر السيد
رباب الهواري

أشار نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق إلى أن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 كانت جيدة، ويجب علينا أن نكون فخورين بذلك.

وقال نادر السيد، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة DMC: "ظهور النادي الأهلي في المونديال حدث كبير، ويجب أن نكون جميعا فخورين به".

وتابع: "طموحات الجماهير كانت عالية على الأقل كانوا يتوقعون الوصول لـ دور الـ 16، وأداء الفريق بشكل عام مع مدرب جديد كان جيدًا، وقدموا مبارايات جيدة باستثناء المباراة الثانية لم يظهروا بشكل أفضل شئ، والتجارب بتعلم".

وأكمل: "مفيش حاجة اسمها كله زي بعضه، والكورة فيها قدرات وإمكانيات، وفيه لاعيب بـ مليون ولاعيب بـ 60 مليون ولاعيب بـ 1000 جنيه".

وذكر: "لاعبو الأهلي جيدين للغاية، ولكن على الجانب الأخر هناك لاعبين بملايين الملايين، إنتر ميامي به ميسي وسواريز، واحنا علينا من طموح الجماهير بشكل كبير، ويجب أن نكون سعداء بما قدمه الأهلي".

وبالحديث عن مستقبل نجله أحمد حارس مرمى باوك اليوناني، قال نادر السيد: "موقف أحمد مع باوك جيد للغاية، وهو يتدرب مع الفريق الأول خلال السنوات الماضية ويتبقى له عام في عقده، ولكن باوك أخبروه بأنه لن يشارك مع الفريق الأول، ولكنه جاهز للعب بشكل جيد".

وأتم: "نجلي طلب تسويق نفسه وتحديد النادي الذي يرغب في اللعب له وطموحه التواجد في فريق جيد، وهو لديه رغبة في اللعب للمنتخب".

واستكمل: "كان هناك حديث من جانب الزمالك للتعاقد مع نجلي مع الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي في شهر يناير، والأمور مستمرة حتى الأن ولكن (مفيش أكشن)، طبعا بعد تعديل الأمور مع جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد".

وأضاف: "هناك أهتمام من بعض الأندية في الدوري المصري بعيد عن الزمالك ولكن لن استطيع الحديث احتراما لهم، والأولوية لنجلي هو الزمالك، ولكن رغبة اللاعب بتيجي بعد رغبة النادي.".

واختتم نادر حديثه قائلا: "أنا لست وكيلا لـ نجلي، وهو لديه وكيل برتغالي واهتمام من بعض الوكلاء في مصر".

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