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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن: 30 يونيو نقطة تحول في تاريخ الأمة

 رابح عسل، أمين العمال المركزي بحزب “مستقبل وطن”
 رابح عسل، أمين العمال المركزي بحزب “مستقبل وطن”
عبد الرحمن سرحان

قال رابح عسل، أمين العمال المركزي بحزب “مستقبل وطن”، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة بمثابة خارطة طريق ورسالة جامعة تعكس وعي القيادة السياسية بالتحديات، وتؤكد العزم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، ولم تكن الكلمة مجرد احتفاء بالماضي، بل كانت تجديدًا للعهد واستشرافًا للمستقبل، مُستلهمة من جوهر الثورة التي صنعتها إرادة شعب.

وأضاف في بيان، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن ثورة 30 يونيو كانت "ثورة إرادة شعب لا تنكسر" يُعيد الفضل إلى أصحابه الحقيقيين وهم ملايين المصريين الذين خرجوا في مشهد غير مسبوق، رافضين محاولات اختطاف الدولة والعبث بهويتها، موضحًا أن كلمة الرئيس السيسي شددت على أن الجيش المصري لم يكن سوى مستجيبًا لنداء الشعب، حاميًا لأرضه ومؤسساته؛ وهذا التوصيف الدقيق ينسف أي محاولات لتشويه حقيقة الثورة، ويُبرز الدور الأصيل للشعب كصانع للتغيير ومالك حقيقي لقراره.

وأوضح أمين العمال المركزي بحزب “مستقبل وطن”، أنه لم تكتفِ كلمة الرئيس السيسي بالنظر إلى الخلف، بل كانت جسرًا للمستقبل، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات هائلة خلال السنوات الماضية هو نتاج مباشر لـ"روح 30 يونيو"، مشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد احتجاج عابر، بل كانت ثورة إرادة شعبية حاسمة أنقذت مصر من مسار مجهول، وأطلقت شرارة البناء نحو "الجمهورية الجديدة".

وأشار إلى أن اللحظة الأكثر أهمية في ثورة 30 يونيو تجسدت في استجابة الجيش المصري لنداء الملايين، وهو ما أكده الرئيس السيسي؛ فالشعب المصري بوعيه وتماسكه ورفضه لدعوات الفرقة والإحباط كان هو السند الحقيقي والدرع الحامي والقلب النابض لهذا الوطن، موضحًا أن هذه الثورة لم تُنهِ فقط فترة من الاضطراب والاستقطاب، بل أعادت ترسيخ أركان الدولة المصرية ومؤسساتها، وحمت هويتها من محاولات التغيير، لتُعيد الأمن والاستقرار الذي لا غنى عنه لأي تقدم.

ونوه بأنه خلال الـ12 عامًا الماضية، تحولت مصر من حالة اللا يقين إلى مسيرة بناء طموحة، مُحققة مكتسبات ملموسة في مختلف القطاعات وحققت نهضة اقتصادية غير مسبوقة، وشهدت ثورة في مشروعات البنية التحتية من شبكات طرق عملاقة، ومحطات كهرباء ضخمة، ومدن جديدة ذكية، مما جذب الاستثمارات وعزز قدرة الدولة على التنمية، وأصبحت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن مصر عادت لتكون لاعبًا أساسيًا في حل الأزمات الإقليمية، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة التحديات المشتركة، موضحًا أن كلمة الرئيس السيسي اليوم بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو أكدت على أن السلام لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مما يوضح ثبات الموقف المصري تجاه القضايا العادلة، موضحًا أن الرئيس السيسي لم يغفل الإشارة إلى أن الأعباء ثقيلة والتحديات جسيمة، وهي لفتة صادقة تعكس واقع الأزمات العالمية والإقليمية، ومع ذلك فإن رسالته كانت واضحة: "لن ننحني إلا لله سبحانه وتعالى، ولن نحيد عن طموحاتنا في وطن كريم"، وهذه العبارات تحمل في طياتها تحديًا وعزيمة، وتؤكد أن مسار البناء لا يتوقف أمام الصعوبات.

وأكد أن كلمة الرئيس السيسي في الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو كانت تعقيبًا ممتازًا على مسيرة وطن؛ وجمعت بين الفخر بالماضي، والاعتراف بتحديات الحاضر، والتخطيط لمستقبل مشرق، وكانت رسالة طمأنة للمواطن، وتوجيهًا للدولة، وتأكيدًا للمجتمع الدولي بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في بناء "الجمهورية الجديدة"، مستلهمة من روح ثورة شعب آمن بوطنه وقدرته على صنع المستحيل، موضحًا أن ثورة 30 يونيو ستبقى علامة فارقة في تاريخ مصر، تُذكرنا بإرادة شعبية صلبة قادرة على التغلب على التحديات وبناء مستقبل أفضل؛ فهي ليست مجرد ذكرى، بل روح متجددة تدفع نحو مواصلة البناء والتنمية لتحقيق آمال وطموحات كل المصريين في التقدم والازدهار.

رابح عسل حزب “مستقبل وطن” الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 30 يونيو المجيدة القيادة السياسية

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