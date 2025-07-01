تموين المنيا يضبط 174 مخالفة تموينية

تواصل مديرية التموين بالمنيا تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية، بهدف ضبط المنظومة التموينية، والحفاظ على جودة الخبز المدعم، وضمان توافر السلع الاستراتيجية المقدمة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديريات الطب البيطري والصحة، وجهاز حماية المستهلك، في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن جهود الحملة أسفرت عن تحرير 174 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها 120 مخالفة في المخابز البلدية، وتنوّعت ما بين: نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتصرف في دقيق بلدي مدعم، والغلق بدون عذر، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم حمل شهادة صحية، وذلك في إطار المتابعة اليومية المستمرة لضمان التزام المخابز بمعايير الجودة.

وأضاف أن الحملات الرقابية شملت المرور على الأسواق لرصد الحالة التموينية ومدى توافر السلع وصلاحيتها وجودتها، وأسفرت الجهود عن تحرير 42 مخالفة، شملت (عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عدم وجود فواتير، الذبح خارج المجازر الحكومية، عدم وجود شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار).

كما تم خلال الحملة مصادرة كميات متنوعة من السلع المخالفة، شملت: سجائر مهربة، ولحوم مذبوحة خارج السلخانة، وربع طن من الجبن، و 20 كجم كبدة، وكميات من الجبن الرومي والمعلب، بالإضافة إلى كميات من المبيدات الزراعية والأعلاف مجهولة المصدر.

وفي مجال متابعة البدالين التموينيين، تم تحرير 12 محضرًا لعدم ممارسة النشاط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.