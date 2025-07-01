رئيس غرفة الطباعة يفتتح معرض تكنوبرنت 2025 بالقاهرة

انطلقت فعاليات معرض تكنوبرنت 2025 لصناعات الطباعة والتغليف والإعلان في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في هذه القطاعات الحيوية.

ويُعد المعرض من أبرز الفعاليات المتخصصة في المنطقة، حيث يمثل منصة مهمة لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الطباعة والتغليف والإعلان، كما يفتح المجال أمام المشاركين لتوسيع حضورهم في الأسواق التصديرية، وبحث فرص التعاون والنمو المشترك داخل الصناعة، وفق بيان عرفة صناعات الطباعة والتغليف.

وشهد حفل الافتتاح حضور المهندس نديم إلياس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، و أحمد عاطف، رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعات الطباعة "تاج"، وخالد عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الجمعية والمدير التنفيذي لمعرض تكنوبرنت.

وعلى هامش المعرض، تم توقيع سبعة بروتوكولات تعاون مع عدد من كليات الفنون التطبيقية والتصميم بهدف تدريب وتأهيل طلاب وخريجي الجامعات المصرية في المطابع التابعة للغرفة، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف ربط التعليم الأكاديمي بالجانب التطبيقي، وتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل في قطاع الطباعة والتغليف.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الغرفة والجمعية لتعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والصناعة، بما يسهم في تطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة منظومة الإنتاج المحلي في واحدة من أكثر الصناعات حيوية على مستوى الاقتصاد المصري.