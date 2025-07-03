تفاصيل التقدم بمقترحات بحثية ضمن بروتوكول التعاون المصري- الصيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم بمقترحات بحثية ضمن بروتوكول التعاون المصري-الصيني (2026–2028)

التقدم بمقترحات بحثية ضمن بروتوكول التعاون المصري-الصيني

في إطار بروتوكول التعاون العلمي والتكنولوجي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية (NSFC)، تعلن الأكاديمية عن فتح باب التقدم لتقديم مقترحات بحثية مشتركة للسنوات (2026 – 2028)، وذلك خلال الفترة من 20 يونيو 2025 وحتى 31 يوليو 2025.

واضافت أن مجالات البحث المتاحة للتقدم:

1. علم الأحياء الدقيقة (Microbiology)

2. المعلوماتية الزراعية (Agricultural Informatics)

3. العلوم الزراعية وإنتاج المحاصيل (Agriculture and Crop Science)

4. وقاية النبات (Plant Protection)

5. تربية الحيوان (Animal Husbandry)

6. الطاقة النظيفة (Clean Energy)

كما كشفت عن تفاصيل التمويل وشروط التقديم وهي :

* مدة المشروع: 36 شهرًا

* التمويل: 900,000 جنيه مصري للمشروع الواحد

* يجب أن يتم التقدم بالمقترح البحثي من الجانبين المصري والصيني في نفس الفترة الزمنية، كلٌ من خلال الجهة المعنية به.

* التسجيل الإلكتروني إلزامي من خلال الرابط التالي:

لن يُقبل أي طلب خارج هذا الرابط.

واوضحت وجود شروط إضافية وهي :

* إرفاق خطاب موافقة رسمي من الجهة البحثية المصرية

* توقيع وختم المقترح من الجانبين المصري والصيني

* سيتم إخطار المقبولين عبر البريد الإلكتروني المُسجل في المقترح

* في حال قبول المشروع، يجب تقديم الأوراق الأصلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ، وإلا فسيتم الاعتذار عن التمويل

يجب أن ينتمي الباحث الرئيسي والباحث المناوب إلى نفس المؤسسة البحثية أو الجامعية، مع إمكانية تنوع المؤسسات لأعضاء الفريق الآخرين.

وأشارت إلى أن التقديم متاح لكل من الجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.