التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات الخاصة والأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، عن الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين الجدد الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، وكذلك الشهادات الفنية والدبلومات الصادرة من الخارج، للالتحاق بالجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة في مصر.

وجاءت تفاصيل الحد الأدنى للقبول على النحو التالي:

أولًا: الشهادات الفنية المعادلة (الثانوية الفنية – دبلوم المعاهد)

كليات الهندسة والتكنولوجيا والتجارة بما يشمل كليات نظم المعلومات الصناعية والتجارية والحسابية: الحد الأدنى 75%

الكليات التكنولوجية (التقنية الصناعية، التقنية التجارية): الحد الأدنى 60%

المعاهد الفنية الصحية: الحد الأدنى 60%

المعاهد الخاصة الهندسية: الحد الأدنى 60%

المعاهد العليا الخاصة النظرية: الحد الأدنى 55%

الجامعات الخاصة (للبرامج النظرية فقط): الحد الأدنى 55%

ثانيًا: شهادات الدبلومات الفنية الصادرة من دولة الكويت

الدبلوم التجاري (امتياز – جيد جدًا – جيد – مقبول): الحد الأدنى 50%

(يُقبل الطلاب الحاصلون عليه في كليات التجارة وكليات الحقوق)

الدبلوم التكنولوجي التطبيقي (امتياز – جيد جدًا – جيد – مقبول): الحد الأدنى 50%

(يُقبل الطلاب الحاصلون عليه في كليات الهندسة بشرط اجتياز معادلة عملية بالجامعة)

ثالثًا: الشهادات المعادلة للثانوية العامة (القسمين العلمي والأدبي) للجامعات الحكومية

القسم العلمي:

الطب البشري: 90%

طب الأسنان: 85%

الصيدلة: 80%

العلاج الطبيعي: 80%

الطب البيطري: 75%

الهندسة: 75%

الحاسبات والمعلومات: 70%

العلوم: 70%

الزراعة: 65%

التمريض: 65%

القسم الأدبي:

الإعلام: 65%

الاقتصاد والعلوم السياسية: 70%

الآداب: 60%

الألسن: 55%

باقي الكليات النظرية والمعاهد: 50%

رابعًا: الحد الأدنى للكليات التكنولوجية ذات الطابع الحكومي والخاص

جميع التخصصات: الحد الأدنى 52%

وأوضحت الوزارة أن هذه الحدود الدنيا تم تحديدها وفقًا للضوابط التي تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتيسيرًا لإجراءات القبول والتسجيل للطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية.