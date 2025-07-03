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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحث العلمي تعلن تفاصيل فرصة عمل دولية بالتعاون مع IIASA بالنمسا

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فرصة عمل مميزة بالشراكة مع المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA) في النمسا، وذلك ضمن برنامج تعزيز الكفاءات البحثية والتقنية المصرية عالميًا. 

وأوضحت الأكادمية التفاصيل الخاصة بالوظيفة: 

- المسمى الوظيفي: Research Software Professional - Full Stack Web Developer  

- المقر:فيينا، النمسا (مقر IIASA).  

- نوع العقد: دوام كامل (عقد لمدة عام قابِل للتجديد).  

وأشارت إلى أن شروط التقديم:  

- حاصل على درجة بكالوريوس/ماجستير في علوم الحاسب، الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.  

- يمتلك مهارات تقنية عالية في 

تطوير الويب وقدرة على العمل ضمن فرق Agile.  

- يجيد الإنجليزية (كتابة وتحدثًا).  

- الأولوية للمتقدمين الجاهزين للانتقال فورًا للنمسا.  

كما أشارت إلى كيفية التقديم:

- تقديم الطلبات مباشرةً عبر الرابط:  

- لا يوجد موعد نهائي محدد

 - ⁠(سيغلق الإعلان عند اكتمال المقاعد). 

التعليم العالي البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي فرصة عمل الكفاءات البحثية والتقنية

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