اتجاه في الزمالك للدفع بوجوه إدارية جديدة

كشف الإعلامي أحمد حسن عن اتجاه في الزمالك بشأن التغييرات ووجوه جديدة من الناحية الادارية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"تقارير.. الزمالك سيحدث تغييرات بإضافة وجوه جديدة على منظومة الكرة من الناحية الإدارية".



نجح مسئولو نادي الزمالك في التعاقد مع أحمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، بعقد يمتد لخمس سنوات، ليصبح أولى صفقات القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ “صدي البلد” أن الفارس الأبيض حصل بالفعل على الاستغناء الرسمي للاعب، ووقع على عقود انضمامه مقابل 35 مليون جنيه، تسدد على عدة أقساط.

وأضاف أن اللاعب أصبح لاعبًا ضمن صفوف الزمالك، وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى الاتفاق على كل التفاصيل التعاقدية والمالية في الصفقة بين الناديين.