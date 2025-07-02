الرمادي عن أفضل حارس مرمى: عواد يملك مهارات فريدة وصبحي أقوى المنافسين

كشف الإعلامي أمير هشام عن تصريحات لمدير الزمالك السابق أيمن الرمادي عبر حسابه علي موقع فيسبوك.

وقال أيمن الرمادي:"

في حراسة المرمى، عواد يملك مهارات فريدة، وصبحي يظهر كأحد أقوى المنافسين على لقب أفضل حارس في مصر".



نجح مسئولو نادي الزمالك في التعاقد مع أحمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، بعقد يمتد لخمس سنوات، ليصبح أولى صفقات القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ “صدي البلد” أن الفارس الأبيض حصل بالفعل على الاستغناء الرسمي للاعب، ووقع على عقود انضمامه مقابل 35 مليون جنيه، تسدد على عدة أقساط.

وأضاف أن اللاعب أصبح لاعبًا ضمن صفوف الزمالك، وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى الاتفاق على كل التفاصيل التعاقدية والمالية في الصفقة بين الناديين.