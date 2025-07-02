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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقرير الزمالك المسرب .. الرمادي يكشف الحقيقة ويبرئ صلاح مصدق

الرمادي
الرمادي
منتصر الرفاعي

خرج المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أيمن الرمادي، عن صمته للرد على ما أثير مؤخرًا بشأن التقرير الفني الذي قدمه إلى إدارة النادي، مؤكدًا أن ما تم تداوله حول محتوى التقرير مجرد اجتهادات مغلوطة وغير دقيقة.

وقال الرمادي "أثير أنني قدمت تقريري للإدارة، وبدأ الكثيرون في تداول ما يزعمون أنه مضمون التقرير، لكن للأسف، كل ذلك لا يمت للحقيقة بصلة، وأن التقرير تم تسليمه فقط لرئيس مجلس الإدارة، الكابتن حسين لبيب، ولم يطلع عليه سواي وشخص ثالث أثق به ثقة تامة".

وأوضح الرمادي أن الشخص الثالث هو صديق مقرب لا يمكنه الكشف عن اسمه، مشيرًا إلى أنه يستشيره في الأمور المهنية وقد نصحه بتعديل بعض الصياغات داخل التقرير لأنها كانت "بلغة حادة" في انتقاد بعض السلبيات.

وتابع الرمادي:"كل من تحدث عن التقرير كان يجتهد، لكن للأسف، 90% من هذه الاجتهادات كانت خاطئة، وأصابوا فقط في 10% من المعلومات المعروفة للجميع، ومنها ما قيل إنني أوصيت بالاستغناء عن اللاعب صلاح مصدق، وهذا غير صحيح إطلاقًا".

وأبدى الرمادي دهشته من حجم الشائعات التي انتشرت حول التقرير قائلاً: "استغربت من هذه الأخبار والمنشورات التي لا أساس لها من الصحة، وأحيانًا أشعر أن هناك نية مبيتة وراء نشرها، لكني لا أستطيع الجزم بذلك.

 في النهاية، سواء بحسن نية أو بسوء نية، تداول مثل هذه الأخبار يضر الفريق ويؤثر على استقراره".

نادي الزمالك أيمن الرمادي الرمادي الزمالك حسين لبيب

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