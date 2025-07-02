الرمادي: رفضت عرضًا إماراتيًا واخترت الزمالك ولن أشتكيه

نفى المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أيمن الرمادي، ما تردد مؤخرًا حول نيته تقديم شكوى ضد النادي الأبيض للمطالبة بمستحقاته المالية، مؤكدًا أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة.



وشن الرمادي "قيل إنني سأشكو نادي الزمالك للحصول على مستحقاتي، وهذا افتراء لم يخطر في بالي مطلقًا. لم تكن نيتي أبدًا أن ألجأ إلى هذا الطريق، والسبب ليس فقط أخلاقيًا أو مهنيًا، بل لأنه يعز علي أن يغضب مني جمهور الزمالك".

وأضاف:"جمهور الزمالك بالنسبة لي ليس مجرد مشجعين، بل هو ابن أحب النادي كما أحب ابني، وصديق مقرب من العائلة، وأب شاخ وكبر وما زالت روحه معلقة بالفانلة البيضاء. كيف أخسر حب كل هؤلاء من أجل دراهم معدودات".

وأوضح الرمادي أنه كان بإمكانه قبول عرض تدريبي مغري من أحد الأندية الإماراتية، لكنه فضّل خوض تجربة قصيرة مع الزمالك، انطلاقًا من قناعة شخصية ورغبة حقيقية في النجاح داخل القلعة البيضاء، مضيفا بعد اعتذاري، تعاقد النادي الإماراتي مع مدرب أجنبي، لكني كنت واثقًا أني سأحقق النجاح مع الزمالك، بإذن الله".

واشار الرمادي قائلاً:"من أول يوم لي في الفريق، أعلنت للاعبين أنني أعدهم بتحقيق لقب كأس مصر، وتحملت أمام الجميع مسؤولية أي إخفاق في أول مباراتين، ورفعت الضغط عن اللاعبين لأنني أعرف جيدًا قيمة هذا الفريق وكفاءة عناصره".

وقال "من يعمل بإخلاص في الزمالك، ومن يقف خلفه جمهور بهذه العظمة، لن يعرف طريق الفشل أبدًا".

واضاف أن السبب الثاني هو أن مجلس الإدارة كان في منتهي الاحترام معي في موضوع مستحقاتي وكل مافي الأمر هو طلب مني الصبر شويه أيام لظروف النادي وأنا تقبلت الوضع



