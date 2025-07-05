موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2025 يهم قطاعًا كبيرًا يبحث كثير من الأشخاص عن موعد معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة، إذ يعمل برنامج تكافل وكرامة على توفير الحماية الاجتماعية للأسر والفئات الأشد احتياجًا، من خلال تقديم خدمات متنوعة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

بحسب ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، فإن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2025 سيبدأ رسميًّا يوم 15 يوليو 2025، على أن يتم صرف المبالغ المستحقة عبر القنوات الرسمية المعتادة، ويأتي هذا الموعد ضمن التزام الوزارة بالجدول الزمني لصرف المعاشات على نحوٍ دوري ومنتظم، مراعاة لاحتياجات المستحقين من كبار السن وذوي الدخل المحدود.

واقرأ أيضًا:

قيمة الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة

وزارة التضامن الاجتماعي أكدت أن معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2025 سيشمل زيادة بنسبة 25%، ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وتأتي هذه الزيادة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2025

مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي «ATM” التابعة للبنوك الحكومية.

فروع بنك ناصر الاجتماعي بمختلف أنحاء الجمهورية.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

تشمل الفئات التي تستحق معاش تكافل وكرامة، ما يأتي:

ذوي الإعاقة

الأطفال في حالات: «اليُتم - مهجوري العائل - أبناء المطلقات أو المسجونين».

المرأة المعيلة «مطلقة، أرملة، مهجورة، منفصلة، أو زوجة نزيل بمراكز الإصلاح».

كبار السن فوق 65 سنة

الأسر الفقيرة أو المعالة مثل أسر المجندين

يُشترط أن تكون هذه الفئات غير مؤمّن عليها، ولا تمتلك دخلًا ثابتًا، كما تخضع لمعايير الفحص الاجتماعي والميداني، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.