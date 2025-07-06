500 جنيه شهرياً.. خطوات التقديم على معاش المطلقات

تبحث النساء عن طريقة الحصول على معاش المطلقات من بنك ناصر الإجتماعي، والذي يوفر مبلغ شهري نقدي للمطلقات الأرامل وغيرهن من الفئات التي تحتاج دخلاً ويعانين من ظروف مادية اجتماعية صعبة.

خلال السطور التالية، نستعرض معكم معاش المطلقات من بنك ناصر الاجتماعى، وشروط الحصول على معاش المطلقات والمستندات المطلوبة، وخطوات التقديم.

كيف تحصلين على معاش المطلقات؟

تبدأ المطلقة بالتوجه إلى أقرب وحدة شؤون اجتماعية للحصول على استمارة (1) ضمان وتقديم المستندات المطلوبة.

تقديم المستندات إلى بنك ناصر، بعد استكمال الأوراق، وتقدم إلى أحد فروع بنك ناصر الاجتماعي.

يقوم البنك بالتحري عن الحالة من خلال قسم الشرطة التابع لمحل إقامة المطلقة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

بعد الموافقة، يبدأ البنك بصرف النفقة الشهرية بحد أقصى 500 جنيه، ويتم الصرف مباشرة دون الحاجة إلى انتظار تحصيل المبلغ من المحكوم ضده.

معاش المطلقات

المستندات المطلوبة لمعاش المطلقات