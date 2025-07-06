500 جنيه شهرياً.. خطوات التقديم على معاش المطلقات

تبحث النساء عن طريقة الحصول على معاش المطلقات من بنك ناصر الإجتماعي، والذي يوفر مبلغ شهري نقدي للمطلقات الأرامل وغيرهن من الفئات التي تحتاج دخلاً ويعانين من ظروف مادية اجتماعية صعبة.
خلال السطور التالية، نستعرض معكم معاش المطلقات من بنك ناصر الاجتماعى، وشروط الحصول على معاش المطلقات والمستندات المطلوبة، وخطوات التقديم.
كيف تحصلين على معاش المطلقات؟
- تبدأ المطلقة بالتوجه إلى أقرب وحدة شؤون اجتماعية للحصول على استمارة (1) ضمان وتقديم المستندات المطلوبة.
- تقديم المستندات إلى بنك ناصر، بعد استكمال الأوراق، وتقدم إلى أحد فروع بنك ناصر الاجتماعي.
- يقوم البنك بالتحري عن الحالة من خلال قسم الشرطة التابع لمحل إقامة المطلقة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
- بعد الموافقة، يبدأ البنك بصرف النفقة الشهرية بحد أقصى 500 جنيه، ويتم الصرف مباشرة دون الحاجة إلى انتظار تحصيل المبلغ من المحكوم ضده.
المستندات المطلوبة لمعاش المطلقات
- صورة طبق الأصل من الحكم القضائي، حيث يجب أن يكون الحكم مزيلا بالصيغة التنفيذية، ويوضح قيمة النفقة المستحقة.
- إستمارة (1) ضمان، و يتم الحصول عليها من أقرب وحدة للشؤون الاجتماعية.
- إقرار بعدم وجود مصدر دخل، وهو عبارة عن وثيقة موقعة من المطلقة تثبت عدم وجود دخل ثابت أو تحديد قيمة الدخل إن وجد.
- إقرار بعدم وجود أقارب ملزمين بالنفقة، يوضح عدم وجود أشخاص آخرين ملزمين قانونا بالإنفاق.
- مستند إثبات السن، مثل صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة طبية رسمية تثبت أن سن المطلقة أقل من 65 عاما.
- بيان تأمينات، وذلك من خلال تقديم برنت تأميني به بيان تأمينات خاص بالمطلقة، وإذا لم تكن مؤمن عليها، يجب الحصول على رقم تأميني من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- بيان تأمينات الزوج السابق، إذا كان متاحا، يقدم لتسهيل عملية التحري.
- بحث اجتماعي، وهو تقرير من وحدة الشؤون الاجتماعية يبين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمطلقة وأحقيتها في المعاش.