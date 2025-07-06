قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من الفيفا بشأن أسعار تذاكر نصف نهائي مونديال الأندية
مع السلامة يا حبيبتي.. أول تعليق من هبة عبد الغني بعد وفاة والدتها
لماذا نصوم الحادي عشر من المحرم؟ اغتنمه بعد عاشوراء لـ9 فضائل
أبو العلا: تعديلات المهن الطبية خطوة مهمة لأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية
النيابة تأمر بحبس 3 سائقين نقل تعمدوا تعريض حياة المواطنين للخطر
البورصة المصرية تربح 14.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
إعلام فلسطيني: 57 شهيدا بغارات للاحتلال على مناطق متفرقة في غزة
بيراميدز يرفض التفريط فى مهند لاشين لـ الزمالك.. خاص
نهاية بلطجي فيصل.. سقوط كوارشي اللي طاح في الناس بشارع العشرين
طارق يحيى: فيريرا يشبه جوزيه جوميز.. ومتفائل بشبابه
موعد جنازة وعزاء والدة الفنانة هبة عبد الغني
الأهلي بات قريبا من حسم صفقتي محمد شكري وأحمد هاني.. والزمالك يضم كايد خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

48 شهيدًا بالقطاع منذ فجر اليوم.. قصف إسرائيلي لمدرسة تأوي نازحين بغزة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

أفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء 48 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 36 بمدينة غزة.

وذكرت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، ان عددا من الإصابات وقع جراء قصف الاحتلال  لمدرسة أبو عاصي التي تأوي نازحين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 57.418  شهيدا و136.261 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن 80 شهيدا و304 مصابين؛ إثر الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان مصدر في مستشفى الشفاء، قد أفاد بسقوط 20 شهيدا في غارتين إسرائيليتين على منزلين غربي مدينة غزة فجر اليوم.

وأوضح المصدر أن الـ20 شهيدا بينهم نساء وأطفال، سقطوا في غارتين إسرائيليتين على منزلين غربي مدينة غزة فجر اليوم.

واستشهد عدد من الفلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية وقعت في مناطق عدة من قطاع غزة، تركزت شمال وشمال شرق مدينة غزة، وكذلك في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية في قطاع غزة باستشهاد 20 فلسطينيًّا على الأقل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة.

وأوضحت أنه إضافة إلى الشهداء والمصابين، تم تسجيل فقدان بعض الفلسطينيين جرّاء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا يؤوي نازحين من عائلتيْ "أبو شكيان" و"سحويل" في الحي المذكور.

وبالتوازي مع ذلك، نفذ جيش  الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف واسعة طالت مناطق في جباليا البلد شمال قطاع غزة، وفي حي "التفاح" شرق مدينة غزة، وكذلك في "الحي السعودي" بمدينة رفح جنوب القطاع.

مستشفيات غزة 48 شهيدا غارات إسرائيلية القطاع فجر اليوم قصف الاحتلال مدرسة أبو عاصي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات

مرتبات يوليو 2025

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

النني

أول ظهور لـ محمد النني برفقة زوجته الثانية

وزير التربية والتعليم

كنترولات الثانوية العامة 2025 تنتهي من تصحيح العربي والانجليزي والفيزياء والتاريخ

الإيجار القديم

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

ترشيحاتنا

مستقبل وطن

زيادة تكافل وكرامة لـ 900 جنيه.. مستقبل وطن: يعزز مسار الحماية الاجتماعية

حماة الوطن

حماة الوطن يعلن المنافسة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

الإيجار القديم

مع صدور حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. ممثل الملاك: الدعاوى القضائية سقطت بعد وفاة الخصم.. وممثل المستأجرين: به بارقة أمل

بالصور

تدريب أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم بمركز شباب ناصر بالزقازيق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

دياموند بو عبود
دياموند بو عبود
دياموند بو عبود

بطريقة البلوجرز .. 5 أسرار بسيطة لأناقتك على البحر لا تتجاهليها أبدًا

البوركيني
البوركيني
البوركيني

إزالة 6 حالات تعد على مساحة 11 فدانًا بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

بلطجى العشرين

نهاية بلطجي فيصل.. سقوط كوارشي اللي طاح في الناس بشارع العشرين

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

يوسف الشيمي

على مزلقان طوخ.. تفاصيل وفاة لاعب طلائع الجيش في حادث مأساوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد