48 شهيدًا بالقطاع منذ فجر اليوم.. قصف إسرائيلي لمدرسة تأوي نازحين بغزة

أفادت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء 48 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 36 بمدينة غزة.

وذكرت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، ان عددا من الإصابات وقع جراء قصف الاحتلال لمدرسة أبو عاصي التي تأوي نازحين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 57.418 شهيدا و136.261 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن 80 شهيدا و304 مصابين؛ إثر الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان مصدر في مستشفى الشفاء، قد أفاد بسقوط 20 شهيدا في غارتين إسرائيليتين على منزلين غربي مدينة غزة فجر اليوم.

وأوضح المصدر أن الـ20 شهيدا بينهم نساء وأطفال، سقطوا في غارتين إسرائيليتين على منزلين غربي مدينة غزة فجر اليوم.

واستشهد عدد من الفلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية وقعت في مناطق عدة من قطاع غزة، تركزت شمال وشمال شرق مدينة غزة، وكذلك في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية في قطاع غزة باستشهاد 20 فلسطينيًّا على الأقل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة.

وأوضحت أنه إضافة إلى الشهداء والمصابين، تم تسجيل فقدان بعض الفلسطينيين جرّاء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا يؤوي نازحين من عائلتيْ "أبو شكيان" و"سحويل" في الحي المذكور.

وبالتوازي مع ذلك، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف واسعة طالت مناطق في جباليا البلد شمال قطاع غزة، وفي حي "التفاح" شرق مدينة غزة، وكذلك في "الحي السعودي" بمدينة رفح جنوب القطاع.