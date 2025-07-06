أستاذ طرق لأحمد موسى: 130 ألف سيارة نقل تسير على الطريق الإقليمى يوميا .. فيديو

قال الدكتور حسن مهدى أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس أن الطريق الاقليمى سليم هندسيا وفنيا ولكن هناك بعض المنطاق تعرضت للتشوهات بسبب إنشاء الطرق على تربة طينية وتحتاج للصيانة .

وأضاف مهدى خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسؤوليتى على قناة صدى البلد بعض المناطق على الطريق الاقليمى تحتاج لصيانة جسيمة خاصة القطاعات التى تتأثر بالحمولات الثقيلة من النقل .

وتابع مهدى قائلا : أحجام المرور على الطريق الاقليمى لا تحتمل الغلق الكلى ولكن سيتم الغلق من تقاطع الطريق من إسكندرية الصحراوى للسويس الصحراوى لمدة أسبوع موضحا بأنه تم تركيب رادرات على التحويلات المرورية المقررة لضبط المخالفين وضمان سلامة المواطنين .

وأضاف مهدى أن تنفيذ تحويلات مرورية باستمرار على التحويلات المرورية على الطريق الاقليمى مؤكدا أن 130 ألف سيارة نقل تسير على الطريق الاقليمى يوميا .

قال الإعلامى أحمد موسى إن وزارة الداخلية تواجه فوضى سائقي النقل على الطرق بكل قوة وحزم .

وأوضح موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر تعليمات مباشرة لضبط المخالفين للقانون وضمان سلامة المواطنين على كافة الطرق .

وتابع موسى قائلا : الفريق كامل الوزير وزير النقل ونائب رئيس الوزراء قام بجولة اليوم للطريق الاقليمى لبحث التطوير الكامل وغلق الطريق مؤقتا بناء على قرار الرئيس .