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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البترول: توفير 42 ألف طن مازوت لاحتياجات الكهرباء

الكهرباء
الكهرباء
محمود محسن

أكد المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة تعمل على التركيز وتغيير نمط الإستهلاك من 13 يونيو حتى 26 يونيو، وتم الإعلان للرأي العام.

وقال معتز عاطف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إنه يتم توفير كميات كبيرة من المازوت من أجل توليد الكهرباء، تلك الكمية تتراوح ما بين 38 ألف طن إلى 42 ألف طن، حتى لا يحدث مشاكل وانقطاعات في الكهرباء.

وتابع وكيل وزارة البترول والمتحدث باسم الوزارة، أن سفن التغويز الجديدة التي وصلت إلى مصر تعزز مرونة الشبكة القومية للغاز الطبيعي، من خلال إدخال وحدات متقدمة قادرة على استقبال شحنات الغاز المسال المستورد، وإعادة تغويزه وضخه مباشرة في الشبكة القومية.

المهندس معتز عاطف وزارة البترول الإستهلاك الكهرباء إنقطاعات

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