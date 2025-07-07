رحيل ثلاثي الأهلي بفرمان من المدرب الجديد.. من هم؟

أوصى خوسيه ريبيرو، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، برحيل ثلاثة من لاعبي القلعة الحمراء على سبيل الإعارة.

تهدف هذه الخطوة إلى منح اللاعبين الفرصة لاكتساب المزيد من الخبرات قبل بدء منافسات الموسم الكروي الجديد 2025-2026.. فمن هم هؤلاء اللاعبين؟

صفقات الأهلي الجديدة

من جهة أخرى، يستعد النادي الأهلي لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. هذه الخطوة تأتي في إطار تعويض رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلى، الذي اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي الريان القطري بعد موسم ونصف قدم فيه أداءً مميزًا بالقميص الأحمر.

تتجه أنظار إدارة الكرة بالأهلي نحو التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر. الهدف من هذا التعاقد هو إضافة قوة هجومية للفريق، خاصة مع ضغط المباريات وتطلعات الجماهير لموسم استثنائي.

قائمة اللاعبين المختصرة التي ينظر فيها الجهاز الفني تضم ثلاثة أسماء بارزة، على رأسهم المهاجم مصطفى محمد، مهاجم نانت والفلسطيني يوسف ساليتش، حيث يتمتع ساليتش بإعجاب كبير من قبل مدرب الفريق نظرًا لقدراته البدنية والفنية، فضلاً عن سجله التهديفي الجيد في الدوريات الأوروبية.

واقترب الأهلي من حسم صفقة انتقال ياسين مرعي، لاعب فاركو، خلال فترة الانتقالات الجارية، بعدما تم الاتفاق بين الطرفين على التفاصيل المالية للصفقة، مع انتظار الإعلان الرسمي ولا يزال موقف محمد شكري، لاعب سيراميكا كليوباترا، غير محسوم، بشأن انتقاله إلى الأهلي، إذ لم يتم الاتفاق النهائي بين الناديين.

وكان الأهلي قد دعم صفوفه بصفقات مميزة، قبل المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، منها التعاقد مع أحمد سيد زيزو، محمد على بن رمضان، ومحمود حسن تريزيجيه.

إعارة ثلاثي الأهلي

وفقًا للتقارير الصحفية المتداولة، فقد أوصى ريبيرو برحيل كل من عبدالله بوستانجي وأحمد خالد كباكا وسمير محمد. جميع هؤلاء اللاعبين يعتبرون من صفوف فريق الشباب بالنادي.

وكان بوستانجي قد عاد مؤخرًا من إعارة لنادي سموحة، بينما عاد كباكا من إعارة لنادي مودرن سبورت. أما سمير محمد فقد شارك على فترات خلال الموسم الماضي مع فريق الأهلي.

يستهدف ريبيرو من هذه الإعارة مساعدة الثلاثي للحصول على التجربة المطلوبة، مما يمكنهم من تحسين مهاراتهم وزيادة فرصهم في حجز مقاعدهم الأساسية في تشكيل الفريق مستقبلاً. تعتبر هذه المرحلة مهمة في مسيرتهم الاحترافية حيث يمكنهم اللعب بانتظام واكتساب الخبرات اللازمة.