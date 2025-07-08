الأنبا باسيليوس يفتتح الندوة التكوينية الثانية لخدام الإيبارشيّة

افتتح، مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الندوة التكوينية الثانية لخدام الإيبارشيّة، الذين شاركوا في ندوة العام الماضي.

رجاء لا يُكسر

تُقام فعاليات الندوة في الفترة من السابع، وحتى الثاني عشر من يوليو الجاري، بإشراف وتنظيم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب شنودة شفيق، وذلك بمبنى الخدمات والتكوين، بسمالوط.

وترأس الأب المطران القداس الإلهي الافتتاحي للندوة التكوينية الثانية لخدام الإيبارشيّة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "رجاء لا يُكسر"، مؤكدًا للخدام والخادمات أهمية الاستفادة من جميع اللقاءات التي تهتم ببناء الخادم.

كذلك، تتضمن الندوة الموضوعات التالية: العقيدة، القانون، الكتاب المقدس، تاريخ الكنيسة، الطقوس، اللاهوت الأدبي، وغيرها من الموضوعات الروحية، والتكوينية الأخرى.