بتروجت يبلغ الأهلي برفضه رحيل توفيق محمد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي بتروجت أبلغت الأهلي برفض فكرة بيع توفيق محمد الظهير الأيسر للفريق البترولي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: مسئولي بتروجت أكدوا أنهم لن يوافقوا على بيع أي لاعب خلال المرحلة الحالية، في ظل مفاوضات الزمالك أيضا لضم حامد حمدان.

وأضاف: بتروجت رفض بشكل رسمي انتقال توفيق محمد أو حامد حمدان للقطبين.

وأكمل: الساعات المقبلة قد تشهد انفراجة في ملف انتقال محمد شكري إلى الأهلي، مقابل انتقال بعض اللاعبين على سبيل الاعارة، ولازال سيراميكا يأمل في ضم رضا سليم وأحمد عبدالقادر مع كريم نيدفيد.