تطورات جديدة في مفاوضات الريان القطري مع وسام أبو علي

كشف الإعلامي أمير هشام، عن تطورات ملف لاعب النادي الأهلي وسام أبو علي مع مفاوضات الريان القطري.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: “مفاوضات بين النادي الأهلي والريان القطري، لم تشهد أي تطورات حاسمة في ملف التعاقد مع وسام أبوعلي، مشددًا على أن هناك مهلة معينة تم تحديدها من جانب مسئولي القلعة الحمراء لحسم الملف تمامًا”.

وتابع: “وسام أبوعلي لازال متمسكًا باللعب في الدوري الأمريكي، والعرض الذي وصل النادي بـ6 ملايين دولار، لكن النادي رفضه، كما أن عرض الريان القطري وصل لـ8.5 مليون دولار وهناك مهلة محددة لحسم موقف وسام أبوعلي”.