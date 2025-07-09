قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق.. وربيع وقّع 5 مواسم والإعلان اليوم
عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق
إعلامي: مفاوضات الأهلي للتعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا «متوقفة».. لهذا السبب
تامر حسني يُصدر ألبومه الجديد «لينا معاد» غدًا الخميس
الأرصاد: طقس الأربعاء شديد الحرارة ورطب نهارًا.. والبحر الأحمر مضطرب
100 عام على سنترال رمسيس| شريف عامر: الأزمة أكبر من تحويل أموال.. البورصة في خطر
هل الصدقة لغير الفقير تحتسب؟ .. دار الإفتاء تجيب
خبراء: حريق سنترال رمسيس هزّ أمن الاتصالات في مصر .. وغياب الخطط البديلة زاد من الأزمة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب ووسط قطاع غزة
أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 9-7-2025
رضا سليم يرغب في الانتقال للوداد .. والأهلي يرفض العرض المغربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني يُصدر ألبومه الجديد «لينا معاد» غدًا الخميس

تامر حسني
تامر حسني
سارة عبد الله

أعلن الفنان تامر حسني، عن إصداره ألبوم جديد “لينا معاد”.

وكتب تامر حسني عبر فيسبوك: “أخيراً بعد مجهود سنتين الماستر أهوه تم تسليمه للأستاذ هاني عزيز الأخ الغالي المحترم والمنسق العام لإصدار الألبوم انتظروا ألبوم “لينا معاد” إن شاء الله، غداً الخميس الموافق 10 يوليو يارب أكرم”.

فيلم ريستارت 

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق. 

 

تامر حسني يحتفل ريستارت 

أُقيم العرض الخاص لفيلم "ريستارت" للنجم تامر حسني  في إحدى سينمات منطقة أكتوبر، وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام، في أجواء احتفالية تميزت بالتنظيم المحترف والتنفيذ الدقيق.

وشهد الحدث حضور نخبة من ألمع النجوم، من بينهم: إلهام شاهين، أحمد سعد، عمر الشناوي، إسلام جمال وزوجته، كزبرة، رانيا، نورهان منصور، مدين، أمير طعيمة، حميد الشاعري، وأيمن بهجت قمر، والذين حرصوا على مشاركة تامر حسني هذه اللحظة المميزة ودعم صناع الفيلم.

فيلم ريستارت تامر حسني ألبوم لينا معاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النني

أول تعليق من زوجة النني الأولى على زواجه الثاني.. شاهد

سرعة الإنترنت

بعد حريق سنترال رمسيس.. خطوات استعادة سرعة الإنترنت في منزلك

مواعيد عمل ببعض فروع البنوك الجديدة

مواعيد جديدة لعمل بعض فروع البنوك

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

تشيلسي

نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قنوات مفتوحة لنقل مباراة تشيلسي وفلومينينسي

حريق رمسيس

تنظيم الاتصالات يكشف موعد عودة الخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس

حريق

اتصالات البرلمان: لا صحة لسرقة بيانات المواطنين من سنترال رمسيس

جوتا

مفاجأة صادمة في سبب حادث مصرع ديوجو جوتا

ترشيحاتنا

دافيدي أنشيلوتي - أنشيلوتي

بوتافوجو يعين نجل أنشيلوتي مديرًا فنيًا للفريق

مبابي

وجبة دجاج ملوثة.. مبابي مهدد بالمشاركة أساسيا أمام باريس في مونديال الأندية

ريال مدريد

نجم ريال مدريد: جاهزون لتحدي باريس.. ونسعى لحصد لقب كأس العالم للأندية

بالصور

زيوت طبيعية ساحرة للعناية بشعر الأطفال الكثيف والمُجعد.. إليكم أفضل الخيارات

أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد
أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد
أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد

كوب ماء وملعقة كمون.. وصفة صباحية بسيطة تعزز الهضم وتضبط السكر

فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء
فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء
فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء

هل تشعر بالملل رغم رغبتك بالخروج؟.. خلل الدوبامين قد يكون السبب

كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟
كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟
كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟

من بيتك وبدقة عالية.. إليك الطريقة الصحيحة لفحص سكر الدم في المنزل

خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل
خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل
خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل

فيديو

وائل كفوري

بعد ظهوره وهو يستعد لحفل زفافه.. وائل كفوري يتصدّر التريند لهذا السبب

ردود أفعال الفنانين علي مها الصغير

النجوم بيهزروا بجدية.. مها الصغير في ورطة بسبب سرقة لوحات فنانين أجانب

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عيار 21 وصل لكام؟.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

سبب حريق سنترال رمسيس وموعد عودة الاتصالات | تفاصيل هامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد