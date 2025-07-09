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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وحشني قوي كوكب الأرض.. ريهام حجاج تثير الجدل في أحدث ظهور لها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
سارة عبد الله

شاركت الفنانة ريهام حجاج، منشورًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت ريهام حجاج: “وحشني قوي كوكب الأرض قبل ما يقلب سيرك”.

ريهام حجاج

أحدث أعمال ريهام حجاج 

تقوم  الفنانة ريهام حجاج  في مسلسل "أثينا" بدور صحفية تخترق عالما غريبا وتناقش العديد من القضايا المهمة.

في بداية أحداث المسلسل تتقاعد ريهام حجاج من مهنة المراسلة الحربية بسبب إصابة تلحق بها، فتوجه نشاطها للأزمات المحلية، ومن هنا تدخل عالم يتسم بالغموض والخطورة وهو “الدار ويب”.

يركز المسلسل على تأثير الحروب النفسية على الشباب والميل للتخلص من الحياة بسبب الضغوط وضرورة مواجهة الأفكار السلبية.
فريق عمل مسلسل أثينا: 
يشارك في بطولة مسلسل أثينا عدد من الفنانين أبرزهم بجانب ريهام حجاج وهم سوسن بدر، وأحمد مجدي، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي، ونبيل عيسى.

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، والذان تتعاون معهما ريهام حجاج لأول مرة، بعد أن اعتادت خلال السنوات الماضية التعاون مع كل من المخرج سامح عبد العزيز وأيمن سلامة.

ريهام حجاج الفنانة ريهام حجاج مسلسل أثينا

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