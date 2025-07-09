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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بإطلالة مبهجة .. نور إيهاب تستمتع بعطلتها الصيفية مع أسرتها | شاهد

نور إيهاب
نور إيهاب
سارة عبد الله

شاركت الفنانة الشابة نور إيهاب، صورًا جديدة في أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي عبر انستجرام.

وخطفت الأنظار نور إيهاب بإطلالة مبهجة بألوان صيفية، على البحر رفقة أسرتها.

نور إيهاب

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهور ومحبي نور إيهاب، الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بأناقتها وجمالها، مثنين على اختيارها للفستان وتسريحة الشعر البسيطة التي زادت من جاذبيتها.

تُعرف نور إيهاب بحرصها على مشاركة لحظات من حياتها اليومية وإطلالاتها المختلفة مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعلها قريبة من جمهورها ويزيد من شعبيتها. 

وقد حصدت هذه الصور تحديدًا العديد من التعليقات الإيجابية والإعجابات في وقت قصير من نشرها.

نور إيهاب الفنانة نور ايهاب صور نور ايهاب

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