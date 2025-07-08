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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

Anne Hathaway تكشف لمحات نادرة عن طفليها

Anne Hathaway
Anne Hathaway
شروق سلامة

في لقاء نادر مع مجلة Vogue لعدد أغسطس، فتحت النجمة العالمية Anne Hathaway قلبها وتحدثت عن الجانب الأكثر خصوصية في حياتها: عائلتها.


 

الممثلة البالغة من العمر 42 عامًا، والتي تزوجت من Adam Shulman عام 2012، شاركت بعض التفاصيل الجميلة عن حياتها المنزلية مع طفليها جوناثان (9 سنوات) وجاك (5 سنوات). بعيدًا عن بريق هوليوود، قالت آن:

“أحب قضاء وقتي في اللعب مع أولادي، بنلعب أونو، نخبز لما يكون فيه وقت، وبعلمهم يطبطبوا الكرة في الشقة من غير ما يضايقوا الجيران.”


كما ظهر في الحوار جانب من الصداقة القوية بينها وبين النجم Bradley Cooper، الذي وصف علاقتهما قائلًا:


 

“بدأنا نتقابل كآباء أثناء الجائحة، كانت في مطبخي رقصات وأطفال، وحبيتهم هما الاتنين.”

وأضاف أن هاثاواي “ذكية جدًا، متواضعة، وحاضرة دائمًا” في تعاملاتها مع الجميع.


 

ورغم حبها لعائلتها، تفضّل آن أن تُبقي حياة أطفالها بعيدة عن الأضواء. ففي مقابلة سابقة مع PORTER، قالت:


 

“أطفالي يحتاجون لمساحتهم ليكبروا ويكوّنوا شخصيتهم، وأنا مسؤولة عن حمايتهم من ضغوط الشهرة.”


أما عن تأثير الأمومة عليها، فقد صرّحت في WSJ Magazine أن الأمومة غيّرت كل شيء:


 

“ما حسّيت إني وصلت تمامًا للحياة إلا بعد ما بقيت أم. خلتني أبطل أي تنازلات داخلية، وخلتني أكون صادقة ١٠٠٪ مع نفسي.”


 


 

Vogue Anne Hathaway Adam Shulman

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