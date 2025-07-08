توو ليت يحسم جدل اعتزاله بعد وفاة أحمد عامر

انتشرت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تفيد باعتزال المطرب المقنع "توو ليت"، الشهير بظهوره الدائم بالقناع الأبيض، وذلك عقب وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر.

وفي أول رد منه، خرج "توو ليت" عن صمته عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل، نافيًا تلك الأنباء، ومؤكدًا استمراره في الساحة الغنائية.

وعلق قائلًا: “اعتزال إيه.. هو أنا لسه بدأت”

وفى شهر أكتوبر الماضي، طرح تووليت أحدث أعماله الغنائية بمشاركة ديسكو مصر بعنوان “فى عينيه” .

ونشر تووليت بوستر الأغنية من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، عبر خاصية الدستوري ، وكتب، معلقا: “أغنية جديدة قريب جدا مع ملوك الديسكو”.

أغاني تووليت

وكانت بداية مطرب الراب تووليت فى عام 2023، من خلال ألبوم «مجهول» الذي قدّم خلاله 5 أغنيات، وفي 2024 قدم ألبوم «طيش شباب» الذي يضم 10 أغنيات.

وازدادت شكوك الجمهور خلال الفترة الماضية وبدأ للكثير بالتخمين حول شخصيته الحقيقية، إذ يعتقد البعض أنه قد يكون مغني الراب الشهير ليجي سي، استنادًا إلى سطر في أغنية Bulletproof من ألبوم “بلاسيبو”.

وعلى الجانب الآخر، شك أيضا الكثير في مغني الراب خفاجي، وذلك بسبب أوجه التشابه بين صوتيهما