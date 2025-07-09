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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نتنياهو: نتمسك بهدف القضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية

نتنياهو
نتنياهو
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قال نركز جهودنا على تحرير المحتجزين وسنواصل الضغط العسكري، ونتمسك بهدف القضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية.


وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، إلى أنه تم النقاش مع ترامب النصر الكبير الذي حققناه ضد إيران.


التقى ترامب مع نتنياهو للمرة الثانية في يومين لمناقشة الوضع في غزة، فيما أشار مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط إلى أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بعد ما يقرب من عامين من الحرب.

وقال موقع أكسيوس نقلا عن مصدر مطلع على التفاصيل إن وفدا من قطر،  المضيفة للمحادثات غير المباشرة بين المفاوضين الإسرائيليين وحركة حماس الفلسطينية، التقى مسؤولين كبارا في البيت الأبيض قبل وصول نتنياهو يوم الثلاثاء.

ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض على التقرير.

القاهرة الإخبارية نتنياهو إيران ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي

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