قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تؤكد التزامها بحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي خلال مؤتمر الأمم المتحدة
معدل التضخم الشهري -0.1% لشهر يونيو 2025.. والسنوي يهبط إلى 14.4%
رابط التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدود الدخل
روسيا تعلن اسقاط 86 مسيرة أوكرانية
وزارة الصحة بغزة: نعاني عجزًا مائيًا بنسبة 90% والقطاع الصحي يواجه أزمة خطيرة
نتنياهو من واشنطن: ماضون حتى هزيمة حماس بالكامل
الصحة بغزة تطالب بالضغط على الاحتلال لإدخال الوقود إلى المستشفيات
وزير التعليم: حملة توعوية شاملة لشرح "البكالوريا المصرية" لأولياء الأمور .. قريباً
طرح كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان "سكن لكل المصريين7" لمنخفضي ومتوسطي الدخل
لوحات مسروقة.. مها الصغير تحذف علامتها التجارية من السوشيال ميديا
تكثيف الإجراءات التأمينية والاحترازية في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة بجميع اللجان
ألقى بنفسه من الطابق الرابع.. موظف يحاول إنهاء حياته في المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.. وزير الإنتاج الحربي يستقبل محافظ جنوب سيناء| تفاصيل

وزير الإنتاج الحربي يستقبل محافظ جنوب سيناء
وزير الإنتاج الحربي يستقبل محافظ جنوب سيناء
كريم الخطيب

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في مختلف المجالات، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بمحافظ جنوب سيناء، موضحاً أن هذا اللقاء يستهدف مناقشة موقف المشروعات المختلفة التى تتولى الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدًا حرص شركات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة المنوطة بتنفيذها لخدمة أهالينا بمحافظة جنوب سيناء وذلك في التوقيتات المحددة، مشيدًا بما تشهده جنوب سيناء من نهضة تنموية في جميع الملفات.

دعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة

 وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أن تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات المحلية المتاحة على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي، مشددا على حرص وزارة الإنتاج الحربي الدائم على التعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

تعاون مثمر بين الوزارة والمحافظة 

وأشار الوزير "محمد صلاح"  إلى أن هناك تعاون مثمر بين الوزارة والمحافظة مثل مشاركة الإنتاج الحربي بعدد (110) أتوبيس كهربائي بقمة تغير المناخ "COP27" التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 ضمن منظومة النقل الأخضر، وتسليم عدد (5) أتوبيسات كهربائية للمدينة في شهر يونيو 2023، في إطار جهود الدولة للتحول إلى منظومة مستدامة وصديقة للبيئة، إلى جانب تطوير نظام معالجة مياه محطة الصرف الصحي بشرم الشيخ بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإنتهاء من عدد (3) مشروعات رفع كفاءة محطة فرز أولي بالمواقع (أبو رديس، رأس سدر، نويبع) بالمحافظة في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة.

تنفيذ المشروعات المختلفة المخطط تنفيذها 

من جانبه أكد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تسعى لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط اللازمة لخدمة المواطنين من خلال تطوير منظومة العمل على مستوى المحافظة، لذلك تحرص محافظة جنوب سيناء على تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها بما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وخبرات بشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المختلفة المخطط تنفيذها بالمحافظة بكفاءة وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.

وأضاف "مبارك" أن التعاون مع الإنتاج الحربي يأتي بهدف تحقيق التكامل مع الجهات الوطنية بالدولة وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة وزيادة الاعتماد على الأيدي المصرية العاملة بها، موضحاً أنه من ضمن أوجه التعاون المثمر السابقة بين الجانبين تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة في مجال الإنشاءات والمرافق والرصف وتمهيد الطرق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ لتصبح متنفساً حيوياً يعكس الوجه الحضاري المستدام لها، موضحًا أنه أجرى جولة تفقدية موسعة بمدينة شرم الشيخ، بالأسبوع الجاري، رافقه خلالها أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمتابعة عدد من المشروعات والمنشآت الحيوية والتي كان من بينها موقف الأتوبيسات الكهربائية من تصنيع "الإنتاج الحربي" بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للنقل الأخضر الذكي، مؤكدًا أن هذه الأتوبيسات تساهم في تنظيم حركة النقل داخل المدينة بشكل فعال وآمن، فضلًا عن مظهرها الحضاري المتناسق مع هوية شرم الشيخ السياحية والبيئية، كما أكد أن أعضاء اللجنة أشادوا بتجربة الأتوبيسات الكهربائية باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

الإنتاج الحربي جنوب سيناء المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء المشروعات الخدمية سيناء أتوبيس كهربائي النقل الأخضر شرم الشيخ الإدارة المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

مشغولات ذهبية

تذبذب أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمود صابر

عنده صليبي.. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن الصفقة الجديدة

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

مشغولات ذهبية

عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر

ارشيفية

جريمة في الممشى السياحي.. مصرع سيدة برصاصتين بالرأس من سلاح طليقها |تفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

وزارة الصحة بغزة: الوضع الصحي في القطاع خرج عن السيطرة

أمريكا وروسيا والصين

أمريكا وروسيا والصين.. استطلاع يكشف الدول الأكثر تهديدا لجيرانها

أرشيفية

المستشار الألماني يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا

بالصور

أمل جديد لمرضى السكري.. دواء واعد يؤخر الحاجة للأنسولين

أمل جديد لمرضى السكري.. دواء واعد يؤخر الحاجة للأنسولين
أمل جديد لمرضى السكري.. دواء واعد يؤخر الحاجة للأنسولين
أمل جديد لمرضى السكري.. دواء واعد يؤخر الحاجة للأنسولين

قبل ما تشغل التكييف.. 9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة

قبل ما تشغل التكييف..9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة
قبل ما تشغل التكييف..9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة
قبل ما تشغل التكييف..9 نصائح تحميك من كارثة حريق مفاجئة

لوحات مسروقة.. مها الصغير تحذف علامتها التجارية من السوشيال ميديا

مها الصغير
مها الصغير
مها الصغير

طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم

فيديو

وائل كفوري

بعد ظهوره وهو يستعد لحفل زفافه.. وائل كفوري يتصدّر التريند لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد