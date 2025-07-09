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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء يوافق علي إقامة 15 مشروع للنفع العام

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة
محمود مطاوع

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة بعض مشروعات النفع العام، بناء على طلبات عدد من المحافظين، وعددها 15 مشروعا، بإجمالي مساحة (12 س، 16 ط، 8 ف) في نطاق محافظات: الجيزة، وبني سويف، والدقهلية، والشرقية، وأسوان.

وتتنوع المشروعات بين تشوين مهمات ومواد خام لتنفيذ أعمال مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتنفيذ مدرسة ثانوي فني صناعي، ومحطة صرف صحي، ووحدة إطفاء، وملعب قانوني، وإقامة مسجد، بالإضافة إلى إقامة مجمع للصناعات الحرفية، ومدرسة ثانوي بنات، وتوسعة مدرسة ابتدائي، وخط غاز طبيعي، وغيرها من المشروعات الأخرى.

ووافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتتضمن الطلبات: طلب وزارة المالية تعاقد مصلحة الجمارك مع إحدى الجهات؛ لصيانة وتشغيل معدات الحماية المدنية لمخازن المصلحة بميناء سفاجا البحري لمدة عام، وكذا صيانة وتشغيل أنظمة ومعدات الحماية المدنية بمبنى الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة لمدة عام، بالإضافة إلى طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية إنشاء مركز جراحات أسنان ومركز عيادات خارجية بمستشفى شرم الشيخ الدوليّ بمحافظة جنوب سيناء، ضمن أعمال مشروع تطوير المستشفى (المبنى الهرمي).

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين وزارة العدل بجمهورية مصر العربية ووزارة العدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بما يسهم في تعزيز أوجه ومجالات التعاون في الشئون القانونية والدستورية بين البلدين الشقيقين.

اجتماع الحكومة العاصمة الإدارية مشاريع النفع العام

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