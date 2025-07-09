مستقبل وطن يستكمل سلسلة اللقاءات مع كوادره بالمحافظات استعدادا لخوض الانتخابات

عقدت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، اجتماعا تنظيميا، مع أعضاء مجلس النواب في محافظات، القاهرة، الجيزة، القليوبية والدقهلية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعزيز التنسيق الحزبي وتوحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة التكليفات التنظيمية، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، فضلا عن حضور الأمناء العام المساعدين بالحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلس النواب في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية والدقهلية كافة.

وفي بداية الاجتماع، أكد النائب أحمد عبد الجواد، أن حزب مستقبل وطن يمثل كيانًا حزبيًا حقيقيًا يعكس صورة إيجابية للعمل السياسي في مصر، مشيرًا إلى أن الحزب يبذل مجهودًا فعليًا وملموسًا أثمر عن نتائج متميزة تعكس وعيًا سياسيًا وتنظيميًا عاليًا، مؤكدًا أن أعضاء الحزب على اتفاق تام بأن وجودهم هو لخدمة الكيان ومصلحة الوطن.

وشدد على أهمية سرعة تنفيذ التكليفات الحزبية، مؤكدًا أن الحزب يمتلك غرف عمليات تعمل بشكل دائم بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية لمتابعة الأداء وتنسيق الجهود، كما لفت إلى أن هناك تواجدًا مستمرًا على الأرض، وتنسيقًا دائمًا بين قيادات الحزب وأماناته المختلفة، بهدف دعم الدولة المصرية في مواجهة أي تهديدات.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول آليات العمل التنظيمي خلال المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التواصل إلى جانب مراجعة خطط التحرك الميداني، وآليات دعم المرشحين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة.