أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد المعهد القومي للجودة

هنأ الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران جميع العاملين بأكاديمية مصر للطيران للتدريب على تجديد اعتماد المعهد القومي للجودة وأثني علي تفوق العاملين في تطبيق أعلى معدلات الجودة بما يتوافق مع المعايير العالمية، وأكد عادل أن هذه الاعتمادات تزيد من مكانة الأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي وتساهم في جذب المزيد من العملاء.

في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني بأهمية حصول كافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة على الاعتمادات المحلية والدولية وتجديدها بصفة دورية من أجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يكفل النهوض بمنظومة الطيران المدنى المصري فى شتى المجالات.



ومن جانبه صرح الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب أن الأكاديمية نجحت في تجديد الاعتماد لمزاولة نشاط التدريب والتأهيل في المجالات التالية:-

• نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)

• نظام إدارة سلامة الغذاء (ISO 22000:2018)

• نظام إدارة البيئة (ISO 14001:2015)

وأضاف سليمان أن تجديد الاعتمادات والشهادات المحلية والدولية فى مختلف المجالات اعترافاً دولياً بإمكانيات أكاديمية مصر للطيران للتدريب كصرح عالمى يجعله فى مصاف أكاديميات الطيران العالمية فى مجال التدريب، حيث تحظى الأكاديمية بمكانة علمية مرموقة على المستوى الدولى والإقليمي، وتعتبر من أكبر وأعرق الأكاديميات فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.