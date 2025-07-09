قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر للحل الليبي الليبي ونرفض التدخلات الخارجية
غضب في الأهلي بسبب موقف أحمد عبد القادر من الإعارة
رئيس الوزراء : الرئيس الصينى سيزور مصر الفترة المقبلة وعلاقتنا ببكين استراتيجية
أخبار السيارات| سيارة جديدة بقوة 1850 حصانا.. ورسوم ترامب الجمركية تضرب مبيعات مرسيدس
هل يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟.. الإفتاء تجيب
فيريرا يُراقب عن كثب.. "الزمالك" يواصل استعداداته للموسم الجديد بمران فني قوي
نسعى لتعظيم الاستفادة.. رئيس الوزراء: الحديث عن بيع أصول الدولة غير صحيح
حريق سنترال رمسيس.. مدبولي: وجهنا كافة المنشآت الخدمية بمراجعة كافة الإجراءات الاحترازية
الحكومة تعجل وصول سفن التغويز: ضخ الغاز يبدأ الأسبوع المقبل لمواجهة تحديات الصيف
منتخب الطائرة البارالمبي يحصد ذهبية البطولة الأفريقية في كينيا بالفوز على رواندا
«كجوك» بعد تتويجه بجائزة أفضل وزير مالية في أفريقيا: نعيد ترتيب أولوياتنا القارية
الاتصالات: قنوات تمرير الكابلات ساهمت في اتساع رقعات امتدادا النيران في سنترال رمسيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد المعهد القومي للجودة

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

هنأ الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران جميع العاملين بأكاديمية مصر للطيران للتدريب على تجديد اعتماد المعهد القومي للجودة وأثني علي تفوق العاملين في تطبيق أعلى معدلات الجودة بما يتوافق مع المعايير العالمية، وأكد عادل أن هذه الاعتمادات تزيد من مكانة الأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي وتساهم في جذب المزيد من العملاء.

في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني بأهمية حصول كافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة على الاعتمادات المحلية والدولية وتجديدها بصفة دورية من أجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يكفل النهوض بمنظومة الطيران المدنى المصري فى شتى المجالات.


ومن جانبه صرح الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب أن الأكاديمية نجحت في تجديد الاعتماد لمزاولة نشاط التدريب والتأهيل في المجالات التالية:-
• نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)
• نظام إدارة سلامة الغذاء (ISO 22000:2018)
• نظام إدارة البيئة (ISO 14001:2015)

وأضاف سليمان أن تجديد الاعتمادات والشهادات المحلية والدولية فى مختلف المجالات اعترافاً دولياً بإمكانيات أكاديمية مصر للطيران للتدريب كصرح عالمى يجعله فى مصاف أكاديميات الطيران العالمية فى مجال التدريب، حيث تحظى الأكاديمية بمكانة علمية مرموقة على المستوى الدولى والإقليمي، وتعتبر من أكبر وأعرق الأكاديميات فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مصر للطيران مصر للطيران للتدريب وزارة الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل بشأنه الآن

سنترال رمسيس

سنترال رمسيس خارج الخدمة.. موعد عودة الإنترنت والاتصالات في مصر

رئيس الوزراء

مدبولي: قانون الإيجار القديم لم يتم إقراره حتى الآن

مها الصغير

لوحات مسروقة.. مها الصغير تحذف علامتها التجارية من السوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة من وزير التعليم لرؤساء اللجان قبل ساعات من انتهاء ماراثون الثانوية العامة

ترشيحاتنا

فريق العلاج الحر

تشميع عيادتين ومعمل تحاليل خلال جولة على 20 منشأة طبية بقنا

انهاء خصومة ثأرية بالاقصر

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين أبناء عمومة بجنوب الأقصر

اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر

محافظ البحر الأحمر يطلق مشروع الهوية البصرية بالتعاون مع الجامعة الألمانية

بالصور

أخبار السيارات| سيارة جديدة بقوة 1850 حصانا.. ورسوم ترامب الجمركية تضرب مبيعات مرسيدس

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

زيت غير متوقع ينقص الوزن والسكر والضغط

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

التحلل السمي..عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة | اكتشفه..صور

تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة

بقوة 1850 حصانًا.. سيارة Zenvo الخارقة الجديدة بـ نظرة قاتلة

زينفو
زينفو
زينفو

فيديو

نور عمرو دياب

نور عمرو دياب ترقص على أغنية والدها «بابا» | شاهد

المتهم

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو خروج أطفال من نوافذ سيارة بالجيزة

فيلم ريستارت

صدفة ولا نبوءة؟.. فيلم تامر حسني "ريستارت" بيتحقق على أرض الواقع

احمد عامر

سر رفض أحمد عامر هيصدمك.. عمر كمال وحكاية العمرة و"العتاولة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد