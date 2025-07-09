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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أحمد موسى: يشمتوا في حريق وحادث.. ستظل مصر عصية عليهم بفضل شعبها الواعي

أحمد موسي
أحمد موسي
علا محمد

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن حريق رمسيس مشيراً أن مصر ستظل عصية علي الأشخاص الذين راهنوا سقوطها وذلك بفضل شعبها الواعى .


وكتب الإعلامي أحمد موسي عبر حسابه علي موقع إكس :"رهانهم على سقوط مصر ..يسعون بكل قوتهم وتمويلهم وأبواقهم ولجانهم للضغط على المصريين والتشكيك فى كل تحرك وقرار وعمل وتصريح .. يشمتوا فى حريق وحادث هنا وهناك .. ستظل مصر عصية عليهم بفضل شعبها الواعى المساند لوطنه ، تمر علينا المحن والصعوبات والتحديات، وننتصر على كل هؤلاء بفضل الله ".

عرضت الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، لقطات خاصة لـ علي مسئوليتي للآثار والدمار الهائل لـ حريق سنترال رمسيس.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"اللي حصل محدش يهون منه ولازم المتسبب يتحاسب، ومافيش طبطبة على حد في الموضوع ده، والبنك المركزي أصدر قرارات اليوم لحل أزمة المواطنين بسبب الأموال بعد حريق سنترال رمسيس".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن المواطنون واجهوا مشكلات مع البنوك والضرائب والشهر العقاري والمطارات والسكة الحديد بعد حريق سنترال رمسيس.

الإعلامي أحمد موسى رمسيس حريق مصر ستظل إكس حادث برنامج على مسئوليتي

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