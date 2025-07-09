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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى ينفعل بسبب حريق سنترال رمسيس: اللي غلط يتحاسب من غير طبطبة.. ووزير الاتصالات: سنترال رمسيس لم يعد صالحا للاستخدام حاليا حتى تنتهي عمليات التبريد | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


رئیس اتصالات النواب : الخدمات عادت تدريجيًا وتعمل الآن بنسبة تتراوح بين 75 إلى 80%
قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعًا مطولًا مع وزير الاتصالات وعدد من قيادات الوزارة، استمر لأكثر من 5 ساعات، لمتابعة تداعيات حريق سنترال رمسيس الذي أدى إلى توقف جزئي في خدمات الاتصالات بعدد من المحافظات.

الخارجية الأمريكية: ترامب متفائل بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
أكدت الخارجية الأمريكية، أن ترامب متفائل بشأن التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


شعبة البرمجيات: وقف التعامل في البورصة سلبي لكنه أفضل قرار
أكد المهندس محمد سعيد رئيس شعبة البرمجيات ومحلل أسواق المال، أن البورصة أوقفت التعامل اليوم بسبب ما حريق سنترال رمسيس، مضيفا أن البورصة عبار عن سيرفر موجود والجميع يتعامل عليه وينفذ بيع وشراء.


النائب محمد أبو العينين: القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مفصلا عن كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

لازم يتكرموا .. خالد أبو بكر يشيد بتعامل الدفاع المدني مع حريق سنترال رمسيس
أثنى الإعلامي خالد أبو بكر، على سرعة استجابة الدولة وتكاتف أجهزتها المختلفة في التعامل مع الحريق الضخم الذي اندلع عصر الاثنين بمبنى سنترال رمسيس في قلب العاصمة القاهرة، وهو الحريق الذي تسبب في اضطرابات واسعة بخدمات الإنترنت، وشبكات المحمول، والمعاملات المالية الإلكترونية على مستوى الجمهورية.


أحمد موسى ينفعل بسبب حريق سنترال رمسيس: اللي غلط يتحاسب من غير طبطبة
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن ما حدث بالأمس في سنترال رمسيس خلال الساعات الماضية لا يمكن التهوين منه ومن أخطأ لا بد أن يتحاسب، مينفعش يكون فيه طبطبة.

هل تعرضت بيانات المصريين للسرقة بعد حريق سنترال رمسيس؟.. رد حاسم من الاتصالات
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الحكومة تقدم خدمات عبر شركات مختلفة، ما تسبب في تأثير ملحوظ عقب اندلاع الحريق، مشيرًا إلى أن سنترال رمسيس يغذي عدة مناطق، ولهذا كان حجم التأثير كبيرًا.

رئيس الفاو: فوزنا برئاسة الفاو تتويج لمجهود بدلوماسي مصري كبير
أكد مينا رزق  رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة " الفاو"، أن فوز مصر برئاسة مجلس الفاو إنجاز للدولة المصرية.

وزير الاتصالات: سنترال رمسيس لم يعد صالحا للاستخدام حاليا حتى تنتهي عمليات التبريد
كشف عمرو طلعت وزير الاتصالات، أخر التطورات والمستجدات الخاصة بحريق سنترال رمسيس.

أكثر من 113 ألف وحدة سكنية.. متحدث الإسكان تفاصيل الطرح الثاني لسكن لكل المصريين 7
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث بأسم وزارة الإسكان، أن مبادرة التمويل العقار لمنخفضى الدخل بنسبة 8% سنويا، ولمتوسطى الدخل 12% سنويا تصل إلى 20 سنة.

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