ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه.. واستقرار العملات العربية|فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة صدى البلد صباح اليوم الخميس، أحدث تحركات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، حيث شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا، فيما استقرت أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي نسبيًا.

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس

سعر الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 49.65 جنيه

سعر البيع: 49.55 جنيه

سعر اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 58.11 جنيه

سعر البيع: 57.98 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 67.45 جنيه

سعر البيع: 67.29 جنيه

أسعار العملات العربية

الريال السعودي

سعر الشراء: 13.24 جنيه

سعر البيع: 13.19 جنيه

الدينار الكويتي

سعر الشراء: 162.61 جنيه

سعر البيع: 162.23 جنيه