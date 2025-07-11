عبد العزيز مخيون يكشف تفاصيل خلافه مع أحمد زكي

تحدث الفنان عبد العزيز مخيون عن علاقته بالفنان الراحل أحمد زكي، كاشفًا عن الصداقة الحميمة التي جمعتهما في بداية مشوارهما الفني، قبل أن يتخلل هذه العلاقة خلافا؛ بسبب بعض التعديلات التي طالت مشاهد عمل جمع بينهما.



مخيون يكشف تفاصيل خلافه مع أحمد زكي

قال مخيون في لقاء على برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر: «أحمد زكي كان قريبا مني، كان بيحس إني فيا منه؛ لأنه جاي من الشرقية وأنا جاي من البحيرة، كنت بحس إنه مش واخد حقه ومظلوم، وهو كان بيشوفني كده، كنا بنقعد نتكلم مع بعض على القهوة في وسط البلد ونهزر، وعلاقتنا كانت أخوة وصداقة».

وأضاف: «لما كنت أشوف له حاجة؛ كنت بحب أشجعه وأدعمه، كان بينا تفاهم خاص».



التعامل بمنطق النجم

كشف مخيون عن السبب الذي أدى إلى الخلاف بينه وبين زكي، حيث أوضح أن التغيير الذي طال بعض المشاهد في أحد الأعمال؛ كان السبب في حدوث التوتر بينهما، حيث تم تعديل الحوار ليصبح مكرسًا للنجم بشكل أكبر.

وقال: «حصل خلاف بينا؛ بسبب تغيير حاجات في المشاهد، عشان كانوا بيتعاملوا بمنطق النجم، لما قولت لأ، أحمد زعل، راح كلمني وحصلت فجوة بينا بسبب الموقف ده».

وأشار عبد العزيز مخيون إلى أنه رغم الخلاف الذي نشب بينهما، لم يستغنِ عن أحمد زكي كصديق أو أخ، حيث قام بزيارته في مستشفى دار الفؤاد في وقت لاحق.

وقال: «لما راح مستشفى دار الفؤاد، روحت له أزوره رغم الزعل، مكنتش مستغني عنه كأخ أو صديق».