ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي

حصل "صدى البلد " على اسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة اجرة على طريق إسكندرية - مطروح الساحلي، والذي أسفر عنه مصرع شخص وإصابة 12 آخرين.

واستقبل مستشفى مطروح العام جثة هامدة باسم عبدالرحمن.م.م مطروح

كما استقبل المستشفى 12 مصاب وهم ايمان. ع احمد .ا.م محمد .خ حور .ع نور خ فايزه .ا اماني .ا مروه. ع عمرو .خ محمد. ع عرفات. خ عبدالله. ع

كانت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة اجرة بطريق مطروح إسكندرية الساحلى أمام قرية الماظة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى مطروح جثة هامدة بالإضافة إلى 12 مصابا.

تم تحرير المحضر اللازم والجثة تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.