إزالة 6 حالات تعد بمساحة 144 متراً بمركزي الزقازيق ومنيا القمح

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح وبمركز منيا القمح برئاسة أشرف عامر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة.

وتم تنفيذ إزالة لعدد ٦ حالات تعدي علي مساحة ١٤٤ متراً وذلك باليوم الخامس من المرحلة الثالثة من الموجه ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.