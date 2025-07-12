برشلونة يضم الموهبة السويدية روني باردجي من كوبنهاجن بعقد حتى 2029

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة ضم الجناح السويدي الواعد روني باردجي، قادمًا من كوبنهاجن الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه بالمواهب الصاعدة.

وأكد خبير الانتقالات الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن باردجي وقع بالفعل على عقود انضمامه إلى برشلونة، في صفقة تتجاوز قيمتها مليوني يورو، ومن المنتظر أن يمتد العقد الجديد حتى يونيو 2029.

ويُعد باردجي (18 عامًا) من أبرز الأسماء الشابة في الكرة الأوروبية، وسبق أن لفت الأنظار بقدراته الفنية والبدنية اللافتة قبل أن يتعرض لإصابة قوية في أربطة الركبة خلال أبريل 2024، أبعدته عن الملاعب لقرابة عام.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى فترة الإعداد الخاصة بالفريق الأول في برشلونة خلال الصيف الحالي، وذلك لتقييم حالته البدنية والوقوف على جاهزيته الفنية ومدى قدرته على المنافسة ضمن تشكيلة تشافي هيرنانديز.

وفي حال لم يصل باردجي إلى الجاهزية المطلوبة أو لم يُقنع الجهاز الفني، سيقوم برشلونة بإعارته هذا الصيف، حيث أبدى نادي ريال مايوركا اهتمامًا بالحصول على خدماته بنظام الإعارة.

وتأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية برشلونة المستمرة لتعزيز الفريق بمواهب شابة تبني مستقبل النادي، مع الحفاظ على التوازن المالي والرهان على التطوير داخل النادي الكتالوني.