قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا
صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة | فيديو
سرب زلازل يهز جنوب كاليفورنيا .. أكثر من 40 هزة في يوم واحد
محمد هنيدي يكشف حقيقة خضوعه لجراحة استئصال جزء من معدته |خاص
تفاصيل أخطر عملية تجسس سرية نفذتها صحفية فرنسية يهودية في إيران
خبير أمريكي: واشنطن تضغط لنزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني
خاص للمستثمرين | طرح قطعة أرض بالنوبارية الجديدة لإقامة مجتمع عمراني متكامل
تعزيز الشراكة بين مصر ومنظمة الصحة العالمية لدعم منظومة الرعاية الصحية والتنمية المستدامة
الإحصاء: 4.7% ارتفاعًا في الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقى خلال 2024
مدير مركز نيويورك للسياسات: الوضع في الشرق الأوسط خطير خاصة ما يحدث بـ غزة
مصر تنفذ أكبر مشروع طاقة شمسية.. 320 وحدة ومستويات إنتاجية 1650 ميجاوات| تفاصيل
بعد انسحاب الريان والوصل.. ما هي وجهة وسام أبو علي القادمة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يقترب من صفقة رعاية مع الجابون وسط جهود لابورتا لإنعاش خزينة النادي

برشلونة
برشلونة
إسلام مقلد

يواصل خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، تنفيذ خطوات مدروسة لتحسين الوضع المالي للنادي الكتالوني، في إطار التزامه المستمر بقواعد اللعب المالي النظيف، وتعزيز قدرة النادي على التحرك بحرية في سوق الانتقالات.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية، دخل برشلونة في مفاوضات متقدمة مع حكومة الجابون لإبرام عقد رعاية يهدف إلى الترويج للسياحة في الدولة الأفريقية، بصفقة قد تدر على خزائن النادي ما يصل إلى 10 ملايين يورو سنويًا.

ورغم التقارير التي تحدثت عن قرب إتمام الاتفاق، أكدت الصحيفة أن المفاوضات لا تزال جارية، مع وجود بعض التفاصيل العالقة، وأبرزها مدة العقد التي قد تمتد إلى 3 أو 4 سنوات، ما يرفع إجمالي العائدات المحتملة إلى نحو 40 مليون يورو.

كما تتضمن بنود الاتفاق عوائد متغيرة ترتبط بتحقيق أهداف معينة خلال فترة الشراكة، في ظل حالة من التفاؤل داخل إدارة برشلونة بإمكانية التوصل إلى صيغة نهائية في القريب العاجل.

نمو في قطاع التجزئة وتحركات رياضية ذكية

إلى جانب جهود جذب الرعاة، شهد قطاع التجزئة في النادي طفرة كبيرة، حيث سجلت الشركة المسؤولة عن هذا القطاع زيادة بثلاثة أضعاف في حجم المبيعات خلال العام المالي المنصرم، وسط استقبال المتاجر الرسمية لقرابة 10 ملايين زائر، ما ساهم بدوره في تعزيز الإيرادات التشغيلية للنادي.

وفي الشق الرياضي، ساهم المدير الرياضي للنادي، ديكو، في دعم الميزانية بنحو 20 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، عبر بيع عدد من اللاعبين الشبان أبرزهم أليكس فاي، إلى جانب الصفقة المنتظرة لرحيل بابلو توري، إضافة إلى الأرباح المتبقية من انتقالات لاعبين سابقين مثل جان كلير توديبو وأليكس موريبا.

وتندرج هذه التحركات ضمن خطة استراتيجية واسعة يقودها لابورتا منذ عودته إلى مقعد الرئاسة، بهدف بناء نموذج مالي أكثر استقرارًا واستدامة، يتيح للنادي استعادة قدرته التنافسية الأوروبية دون تجاوز القيود المفروضة من رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".

ويأمل لابورتا أن تثمر هذه الخطوات عن تحسين التصنيف المالي للنادي، بما يعزز موقف برشلونة في صفقات الرعاية الجديدة ويفتح الباب أمام تعاقدات قوية تعيد الفريق إلى منصات التتويج الأوروبية.

خوان لابورتا لابورتا نادي برشلونة برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

مصطفي يونس

أتمنى يتقدم بلاغ فيا.. مصطفى يونس يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

بناء

خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025

بالصور

رفقة زوجها .. أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بظهورها الأخير

اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد

بديل البنزين .. اليابان تبتكر وقود سيارات مصنوع من الحشائش

وقود
وقود
وقود

على البحر.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

نجوم تنس مربوطون على سيارات لكزس في تجربة قيادة غريبة

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

ثراء جبيل

ثراء جبيل تكشف جنس مولودها الأول.. فيديو

شيرين وفضل شاكر

بعد أزمة موازين.. شيرين وفضل شاكر فى أغنية جديدة قريباً

المشاجرة

أولوية المرور.. سائقان يتعديان على بعضهما بالضرب في القاهرة| فيديو

غادة عبد الرازق

الساحل أول أسبوع.. غادة عبد الرازق تعلق على إصابتها في القدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد