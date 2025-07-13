وسام إسماعيل يكشف عن فئات القائمة الوطنية بانتخابات الشيوخ

أكد المستشار وسام إسماعيل الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ على أن القائمة تضم كافة الفئات المقيمة في مصر، وبالطبع المقيمين بالداخل لهم أقاربهم في الخارج.

وأضاف خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” تقديم الإعلامي محمد شردي أن الدولة المصرية في كافة المراحل الماضية كانت تدعم المرأة والشباب في كافة القطاعات.

ضرورة تمثيل المرأة

ولفت إلى أن كل حزب مسؤول عن الفئات التي يأتي بها، على العلم بضرورة تمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وأن ذلك هو الذي جعل القائمة المطلقة هي الأنسب.

إثبات المصلحة العامة

وأوضح الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ على أن الإقبال سيكون جيد، لأن المواطن المصري واعي ويعلم علم اليقين ما يحاك لوطنه وأمته من الخارج، كما أنه يعلم بدوره الاصطفاف خلف القيادة السياسية، لإثبات المصلحة العامة وللمجتمع الدولي أننا يدّ واحدة ونقف خلف القيادة السياسية في كافة قراراتها.